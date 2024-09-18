Kυκλοφόρησε από τη Warner Bros., το τρέιλερ για την ταινία επιστημονικής φαντασίας «Mickey 17» του Μπονγκ Τζουν Χο, σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη επιστροφή του μετά το οσκαρικό φιλμ «Parasite» το 2019.

Η νέα του ταινία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του 2022 «Mickey7» του Έντουαρντ Άστον, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Υποδύεται έναν «αναλώσιμο» υπάλληλο ονόματι Mickey Barnes ο οποίος στέλνεται σε επικίνδυνες αποστολές για τον αποικισμό στον παγωμένο κόσμο του Nifheim.

«Κάθε φορά που η αποστολή γίνεται επικίνδυνη, το πλήρωμα στρέφεται στον Mickey, καθώς όταν πεθαίνει, «αναγεννιέται» ως κλώνος με τις περισσότερες από τις αναμνήσεις του να παραμένουν ζωντανές. Ενώ ο Mickey 7 θεωρείται νεκρός, επιστρέφει στη βάση της αποστολής όπου ανακαλύπτει ότι ένας νέος κλώνος, ο Mickey 8, έχει πάρει τη θέση του».

Το καστ συμπληρώνουν οι Στίβεν Γέουν, Τόνι Κολέτ, Μάρκ Ράφαλο και Ναόμι Άκι. Ο Μπονγκ Τζουν Χο εκτός από την σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει και την παραγωγή μέσω της εταιρείας του Offscreen. Μαζί του βρίσκονται επίσης οι Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joon-Ho και Dooho Choi. Οι Brad Pitt, Jesse Ehrman, Peter Dodd και Marianne Jenkins υπηρετούν ως εκτελεστικοί παραγωγοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

