«The Life of Chuck»: Η ταινία κέρδισε το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ του Τορόντο

Η δραματική ταινία «The Life of Chuck» με πρωταγωνιστή τον Τομ Χίντλστον κέρδισε απρόσμενα το φετινό βραβείο κοινού του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Στίβεν Κινγκ σκηνοθέτησε ο Μάικ Φλάναγκαν και στο καστ συμμετέχουν οι Μαρκ Χάμιλ, Τσιετέλ Ετζιοφόρ, Κάρεν Γκίλαν και Μάθιου Λίλαρντ. Αξιοσημείωτο είναι πως η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ χωρίς να έχει εξασφαλίσει διανομή.

Στην ασυνήθιστη ιστορία της ζωής ενός λογιστή που λατρεύει τον χορό, χρησιμοποιείται αντίστροφη χρονολογική δομή τριών πράξεων για να εξερευνηθεί το νόημα της ζωής.

Μετά την ανακοίνωση, ο Στίβεν Κινγκ με μηνυμά του εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στο «αουτσάιντερ» που αναδείχθηκε νικητής.

«Είμαι τόσο χαρούμενος για τον Μάικ Φλάναγκαν και την ταλαντούχα ομάδα ηθοποιών του» σημείωσε.

Τα προηγούμενα χρόνια ταινίες που κέρδισαν το βραβείο κοινού στο Τορόντο έλαβαν υποψηφιότητα Καλύτερης Ταινίας ή κέρδισαν τα Όσκαρ (Green Book, La La Land, Jojo Rabbit, The Fabelmans και American Fiction).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

