Clint Eastwood: O θρυλικός ηθοποιός και σκηνοθέτης ετοιμάζει την επόμενη ταινία του

O θρυλικός ηθοποιός και σκηνοθέτης, Κλιντ Ίστγουντ, παρά τα 94 χρόνια του, δείχνει να μην το βάζει κάτω. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του World of Reel, δουλεύει την επόμενη κινηματογραφική του δημιουργία, με το πρωταγωνιστικό καστ να έχει ήδη κλείσει.

Αν και οι λεπτομέρειες για το νέο εγχείρημα παραμένουν προς το παρόν μυστικές, το δημοσίευμα, που στηρίζεται σε πληροφορίες από δύο ανεξάρτητες πηγές, αναφέρει ότι θα υπάρξει ανακοίνωση το πρώτο τρίμηνο του 2025.

«Ο Κλιντ είναι εργασιομανής... πέρασε υπέροχα κάνοντας την ταινία "Juror #2" και θέλει να συνεχίσει. Οπότε, αν δεν υπάρχουν προβλήματα υγείας, μπορεί να έχουμε μια ανακοίνωση για την επόμενη ταινία αρκετά σύντομα», είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό μία πηγή.

Το «Juror #2» διάρκειας 157 λεπτών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε χρόνο ταινία που έχει γυρίσει ο θρυλικός ηθοποιός. Σε σενάριο του Τζόναθαν Έιμπραμς πρωταγωνιστεί ο Νίκολας Χουλτ και οι Τόνι Κολέτ, Ζόι Ντατς, Κίφερ Σάδερλαντ, μεταξύ άλλων.

«Με ιντριγκάρει πραγματικά όταν μια ιστορία βάζει έναν χαρακτήρα σε ένα ηθικό δίλημμα και αυτό είναι ένα δίλημμα στο οποίο όλοι θα μπορούσαμε να φανταστούμε τον εαυτό μας ή να σχετιστούμε με κάποιον τρόπο», είχε πει στο «People» ο εμβληματικός σταρ.

Πηγή: skai.gr

