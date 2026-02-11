Με Χέμσγουορθ και Γουίστ το «Non Compos Mentis» – Η νέα ταινία του Πολ Σρέιντερ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πολ Σρέιντερ επιστρέφει με την ταινία «Non Compos Mentis», ένα ερωτικό θρίλερ που εξερευνά τα όρια της λογικής και της οικογενειακής πίστης.

Το καστ περιλαμβάνει σημαντικές κινηματογραφικές προσωπικότητες όπως ο Λίαμ Χέμσγουορθ, ο Κάλεμπ Λόντρι Τζόουνς, η Σάρα Πίτζεον και η Νταϊάν Γουίστ.

Η υπόθεση επικεντρώνεται σε δύο αδέλφια της υψηλής κοινωνίας της Νέας Υόρκης που αντιμετωπίζουν την επιδείνωση της υγείας της μητέρας τους λόγω άνοιας.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Πολ Σρέιντερ επιστρέφει με τη νέα του ταινία «Non Compos Mentis», ένα ερωτικό θρίλερ που υπόσχεται να αναμετρηθεί με τα όρια της λογικής και της οικογενειακής πίστης. Στο πρωταγωνιστικό καστ «κλείδωσαν» ηχηρά ονόματα του Χόλιγουντ, ανάμεσά τους ο σταρ Λίαμ Χέμσγουορθ, ο βραβευμένος στις Κάννες, Κάλεμπ Λόντρι Τζόουνς, η ανερχόμενη και υποψήφια για Tony, Σάρα Πίτζεον, καθώς και η θρυλική, δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ, Νταϊάν Γουίστ.

Το φιλμ διαδραματίζεται στον κόσμο της υψηλής κοινωνίας της Νέας Υόρκης και ακολουθεί δύο προνομιούχα αδέλφια —έναν επιτυχημένο δικηγόρο και έναν δύστροπο επιχειρηματία— που καλούνται να διαχειριστούν τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας της μητέρας τους λόγω άνοιας.

Ωστόσο, η ήδη τεταμένη σχέση τους οδηγείται σε ολική ρήξη όταν ο δικηγόρος παρασύρεται σε μια σκοτεινή ερωτική σχέση με μια νεότερη γυναίκα, πυροδοτώντας ένα εκρηκτικό ερωτικό τρίγωνο που οδηγεί σε εμμονή, προδοσία και μια αδίστακτη μάχη για τον έλεγχο της οικογενειακής περιουσίας.

Για τον δημιουργό Πολ Σρέιντερ, το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται μετά την επιτυχημένη τριλογία του «Man in a Room» —που αποτελείται από τα φιλμ «First Reformed», «The Card Counter» της Focus Features και «Master Gardener» της Magnolia— καθώς και της ταινίας «Oh, Canada», με πρωταγωνιστές τους Ρίτσαρντ Γκιρ, Ούμα Θέρμαν και Τζέικομπ Ελόρντι, η οποία έκανε πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του 77ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Υπενθυμίζοντας ότι οι ταινίες του «συχνά αφορούν άνδρες που δοκιμάζουν τα όρια τους», ο Σρέιντερ δήλωσε: «Εδώ, ο έλεγχος αποδεικνύεται μια ψευδαίσθηση και οι συνέπειες είναι προσωπικές, ερωτικές και τελικά ολέθριες». Σύμφωνα με το «Deadline», η Ναντίν Ντε Μπαρός θα είναι η εκτελεστική παραγωγός για λογαριασμό της Fortitude Films, η οποία θα παρουσιάσει το έργο στο επερχόμενο European Film Market.

Πηγή: skai.gr

