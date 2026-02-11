«Time Out»: Ο Σκοτ Κούπερ ενώνει ξανά τους Ντάστιν Χόφμαν και Άνταμ Σάντλερ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ηθοποιοί Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο και Ντάστιν Χόφμαν συνεχίζουν την ενεργό δράση παρά το γεγονός ότι είναι πάνω από 80 ετών.

Στη δεκαετία του 1970 και του 1980, οι «τιτάνες» της υποκριτικής ήταν ο Τζακ Νίκολσον, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Αλ Πατσίνο και ο Ντάστιν Χόφμαν. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι οι τρεις τελευταίοι δεν έχουν αποσυρθεί ακόμη από την ενεργό δράση, παρά το γεγονός ότι όλοι είναι άνω των 80 ετών.

Ο 88χρονος Χόφμαν αναμένεται να εμφανιστεί αργότερα φέτος στο αστυνομικό θρίλερ «Tuner», μια ανεξάρτητη παραγωγή που έχει ήδη αποσπάσει θετικές κριτικές. Επιπλέον, θα συμμετάσχει στη νέα ταινία του Σκοτ Κούπερ με τίτλο «Time Out», όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άνταμ Σάντλερ. Πρόκειται για ένα ριμέικ του εξαιρετικού γαλλικού φιλμ «L'Emploi du Temps» (2001) του Λοράν Καντέ (Laurent Cantet) με το Netflix να υποστηρίζει την παραγωγή.

Η ταινία αποτελεί μία ακόμη συνεργασία για τους δύο ηθοποιούς, οι οποίοι το 2017 είχαν ενσαρκώσει μοναδικά τη σχέση πατέρα και γιου στο οικογενειακό δράμα «The Meyerowitz Stories» του Νόα Μπάουμπακ. Τα γυρίσματα αναμένονται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα στο Βανκούβερ με τον Τζον Κίλικ να είναι στη παραγωγή.

Το σενάριο που επίσης φέρει την υπογραφή του Κούπερ ακολουθεί έναν άνεργο άνδρα (Σάντλερ), η ζωή του οποίου περιπλέκεται επικίνδυνα καθώς προσπαθεί να κρύψει την κατάστασή του από την οικογένεια και τους φίλους του. Σύμφωνα με το World of Reel, ο Χόφμαν θα υποδυθεί για ακόμη μια φορά τον πατέρα του Σάντλερ.

