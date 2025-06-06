Nick Jonas: Θα υποδυθεί τον Πολ Στάνλεϊ των KISS στην ταινία «Shout It Out Loud»

Ο ποπ σταρ Νικ Τζόνας θα υποδυθεί τον τραγουδιστή-κιθαρίστα των KISS, Πολ Στάνλεϊ, στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Shout It Out Loud».

Το Deadline αναφέρει ότι ο τραγουδιστής-κιθαρίστας των Jonas Brothers έχει επιλεγεί για τον ρόλο του θρύλου των KISS και θα τραγουδήσει ο ίδιος στην ταινία. Ο δημοφιλής τραγουδιστής και ηθοποιός Νικ Τζόνας βρίσκεται ένα βήμα πριν την υπογραφή για τον ρόλο.

Η ταινία σκηνοθετείται από τον McG, γνωστό για τη σκηνοθεσία διάφορων μουσικών βίντεο για καλλιτέχνες όπως οι Korn, The Offspring, Sugar Ray και Sublime, καθώς και για τις ταινίες Charlie’s Angels και Terminator Salvation, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με το Deadline, ο McG αναζητά επίσης έναν διάσημο ηθοποιό για να υποδυθεί τον τραγουδιστή-μπασίστα των KISS, Τζιν Σίμονς, ενώ δεν υπάρχει ακόμη καμία πληροφορία για το ποιος θα υποδυθεί τον κιθαρίστα Έις Φρέλεϊ και τον ντράμερ Πίτερ Κρις.

Το 2023, αναφέρθηκε ότι το «Shout It Out Loud» θα κυκλοφορούσε στο Netflix το 2024, ενώ η είδηση για την ταινία έγινε γνωστή μερικά χρόνια νωρίτερα, το 2021. Τώρα, το Deadline αναφέρει ότι η παραγωγή της θα αρχίσει στο τέλος του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του 2026, άρα πιθανότατα δεν θα κυκλοφορήσει μέχρι τα τέλη του 2026 ή ακόμα και το 2027.

Το σενάριο ανέλαβε ο Ντάρεν Λέμκε, γνωστός από τις ταινίες Shrek Forever After, Goosebumps, Kung Fu Panda 4 και άλλες με την STX Entertainment να αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση.

Το φιλμ «Shout It Out Loud» θα επικεντρωθεί στη δημιουργία και τις πρώτες μέρες των KISS, οι οποίοι σχηματίστηκαν στη Νέα Υόρκη στις αρχές της δεκαετίας του '70 και εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία της ροκ.

Στο επίκεντρο θα βρίσκονται τα κίνητρα, οι ανασφάλειες και οι φιλοδοξίες που καθόρισαν την πορεία των Στάνλεϊ και Τζιν Σίμονς. Θα εξερευνά πώς οι παιδικές τους εμπειρίες, οι προσωπικές τους μάχες και η επιθυμία για αναγνώριση συνέβαλαν στη διαμόρφωση του συγκροτήματος που άλλαξε το πρόσωπο της ροκ μουσικής μαζί με τον κιθαρίστα Εις Φρέλι και τον ντράμερ Πίτερ Κρις. Σημειώνεται ότι εισήχθησαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 2014.

«Δεν άκουγα από το ένα μου αυτί και είχα μια μικρή δυσμορφία που με έκανε να φαίνομαι διαφορετικός. Ήμουν ένα κοντό, χοντρό παιδί και η μουσική έγινε η σωτηρία μου, ένα μέρος για να κρυφτώ και να ονειρευτώ. Και όταν έπαιζα μουσική, υπήρχαν πάντα κορίτσια τριγύρω» είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Στάνλεϊ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Τζόνας θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια του Στάνλεϊ, γεγονός που απαιτεί εντατικά μαθήματα φωνητικής για να αναπαραχθούν οι χαρακτηριστικές του φωνητικές επιδόσεις.

Πέρα από την επιτυχημένη του πορεία με τους «Jonas Brothers», ο σταρ έχει αποδείξει τις υποκριτικές του ικανότητες σε διάφορες παραγωγές, όπως στο δράμα «Goat», στην τηλεοπτική σειρά «Kingdom» και στο πιο πρόσφατο «The Good Half». Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλά μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, όπως στο «Jersey Boys Live» που υποδύθηκε τον τραγουδιστή Φράνκι Βάλλι. Επίσης ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της μουσικής κωμωδίας «Power Ballad», όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Πολ Ραντ σε σκηνοθεσία Τζον Κάρνεϊ για λογαριασμό της Lionsgate.

Στην παραγωγή συμμετέχουν τα ίδια τα μέλη των KISS, ο σκηνοθέτης μαζί με εκπροσώπους των Universal Music Publishing, Polygram Entertainment και Pophouse, της εταιρείας που έχει αποκτήσει τα παγκόσμια δικαιώματα τoυ συγκροτήματος.

Οι KISS αποσύρθηκαν από τις περιοδείες στα τέλη του 2023, αλλά πρόσφατα ανακοίνωσαν ότι μέλη του συγκροτήματος θα εμφανιστούν χωρίς make-up σε μια εκδήλωση θαυμαστών στο Λας Βέγκας που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.

