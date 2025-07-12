Ο διάσημος σκηνοθέτης Μάικλ Μαν (Michael Mann) πρόκειται να παραλάβει τιμητικό βραβείο στο 17ο Φεστιβάλ Lumière στη Λυών, στη Γαλλία το φθινόπωρο.

Το Φεστιβάλ, με επικεφαλής τον διευθυντή του Φεστιβάλ Καννών, Τιερί Φρεμό, τιμά κλασικές ταινίες και εμβληματικούς σκηνοθέτες και ηθοποιούς κάθε χρόνο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, η οποία εκτείνεται μέχρι στιγμής σε σαράντα χρόνια, ο Μαν έχει σκηνοθετήσει καλτ ταινίες, «Heat», «The Last of the Mohican», «The Insider» και «Collateral» και έχει συνεργαστεί με τους Αλ Πατσίνο, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ντάνιελ Ντέι-Λούις, Τομ Κρουζ, Τζέιμς Κάαν, Νάταλι Πόρτμαν κ.ά.

Στον Αμερικανό σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό θα απονεμηθεί το βραβείο Lumière για τη συνεισφορά του στην κινηματογραφική τέχνη.

France's Lumiere Festival to Honor Michael Mann https://t.co/aJQIpxLAVQ — The Hollywood Reporter (@THR) July 11, 2025

«Έχει τις ρίζες του σε μια ισχυρή παράδοση του Χόλιγουντ και ενσαρκώνει έναν προσωπικό και καινοτόμο κινηματογράφο μέσα από την επιλογή των θεμάτων του, την προσέγγισή του στη σκηνοθεσία, την αφήγηση και την αισθητική. Με πραγματική ανεξαρτησία -και κατά καιρούς με μια ορισμένη μοναξιά- είναι ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες στην ιστορία του κινηματογράφου» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ινστιτούτου Lumiere στην οποία προστίθεται ότι ο Μάικλ Μαν συνδυάζει «την αυστηρότητα ενός δημιουργού με την απόλαυση του δημοφιλούς κινηματογράφου».

Με το βραβείο έχουν τιμηθεί στο παρελθόν οι Κλιντ Ίστγουντ, Μάρτιν Σκορσέζε, Φράνσις Φορντ Κόπολα, Τζέιν Φόντα, Τιμ Μπάρτον, Κουέντιν Ταραντίνο, Κατρίν Ντενέβ και Ιζαμπέλ Ιπέρ

Το βραβείο Lumière τιμά μια προσωπικότητα για ολόκληρο το έργο της και τη σύνδεσή της με την ιστορία του κινηματογράφου.

Πηγή: skai.gr

