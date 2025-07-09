Κρις Πρατ: Επιστρέφει ως Γκάρφιλντ στη μεγάλη οθόνη και το ανακοίνωσε με πίτσες (video)

Ο Κρις Πρατ (Chris Pratt) θα δανείσει ξανά τη φωνή του στον αγαπημένο γάτο Garfield για την επερχόμενη κινηματογραφική συνέχεια κινουμένων σχεδίων από την Alcon Entertainment, βασισμένη στην εμβληματική σειρά κόμικ. Η Sony Pictures θα αναλάβει τη διανομή της ταινίας παγκοσμίως, με εξαίρεση την Κίνα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πρώτη ταινία, «The Garfield Movie ήταν σε σκηνοθεσία του Μαρκ Ντίνταλ και στο φωνητικό της καστ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Νίκολας Χουλτ, Χάνα Γουάντινγκχεμ και Snoop Dogg. Έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες τον Μάιο του 2024 και απέφερε περισσότερα από 260 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Your favorite house cat is making a comeback... Garfield 2 coming soon! pic.twitter.com/ygFjOVWza4 — Chris Pratt (@prattprattpratt) July 8, 2025

Η Alcon απέκτησε τα δικαιώματα από τον Τζιμ Ντέιβις, τον δημιουργό του κόμικ και της μάρκας Garfield, ο οποίος θα είναι εκτελεστικός παραγωγός στο σίκουελ μαζί με την Μπρίντζετ Μάκμιλ της Amuse. Οι Τζον Κόεν και Στίβεν Π. Βέγκνερ θα αναλάβουν χρέη παραγωγών μαζί με τους συνιδρυτές της Alcon, Άντριου Κοσάβε και Μπρόντερικ Τζόνσον και τον διάσημο πρωταγωνιστή. Σύμφωνα με το Deadline, oι επόμενες κινηματογραφικές εμφανίσεις του Πρατ περιλαμβάνουν το «Mercy» από την Amazon MGM και το «Way of the Warrior Kid» από τις Apple και Skydance.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.