«Rental Family»: Οι πρώτες κριτικές «γεννούν» φήμες για Όσκαρ στον Μπρένταν Φρέιζερ

Μετά τη θριαμβευτική του βράβευση στα Όσκαρ, το 2023, για την ερμηνεία του στην ταινία «Η Φάλαινα», ο Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser) φαίνεται πως είναι έτοιμος να επιστρέψει για μία δεύτερη νίκη. Η αιτία είναι το «Rental Family» η δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα της Hikari, της δημιουργού πίσω από την επιτυχημένη σειρά «Beef» στο Netflix.

Η παραγωγή της Searchlight, που διαδραματίζεται στην Ιαπωνία, περιγράφεται ως μια τρυφερή, αστεία και βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Οι πρώτες πληροφορίες τη συγκρίνουν με προηγούμενες, δημοφιλείς υποψηφιότητες για το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας, υποδηλώνοντας ότι διαθέτει το συναισθηματικό βάθος να κερδίσει τόσο τους κριτικούς όσο και το κοινό.

Brendan Fraser talks perseverance after winning the Oscar for best actor for “The Whale.”



“Believe me, if I can do it, you can too.” https://t.co/cm4TVOzFqq pic.twitter.com/V8MhxJl2Tp — The Associated Press (@AP) March 13, 2023

Ο Φρέιζερ υποδύεται έναν αποτυχημένο Αμερικανό ηθοποιό που ζει στο Τόκιο. Ο χαρακτήρας του βρίσκει δουλειά σε μια παράξενη, αλλά υπαρκτή ιαπωνική υπηρεσία, αυτή του «μέλους ενοικιαζόμενης οικογένειας». Για την υπηρεσία αυτή, προσλαμβάνονται ηθοποιοί για να παίξουν συγκεκριμένους ρόλους στη ζωή μοναχικών πελατών, καλύπτοντας κενά και προσφέροντας συντροφιά. Ωστόσο αυτό που ξεκινά ως παράσταση εξελίσσεται σιγά σιγά σε κάτι πιο ειλικρινές, βαθύ και θεραπευτικό.

Σύμφωνα με το World of Reel, σε διάφορες δοκιμαστικές προβολές η ταινία έχει κερδίσει εξαιρετικά σχόλια. Μάλιστα ένα θεατής δήλωσε: «Είναι πολύ καλή. Έχει αυτό το ζεστό συναίσθημα που σου αφήνουν ταινίες όπως το «The Holdovers» και το «Little Miss Sunshine». Ο Φρέιζερ είναι φανταστικός ως ένας φιλόδοξος, ηλικιωμένος ηθοποιός στην Ιαπωνία που αναπτύσσει πολλαπλές σχέσεις με πελάτες -είναι τόσο ειλικρινής και γνήσιος όσο και το σενάριο της ταινίας». Η Hikari συνυπογράφει επίσης το σενάριο του «Rental Family» με τον Stephen Blahut, ενώ έχει και ρόλο στην παραγωγή.

Πηγή: skai.gr

