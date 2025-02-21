Kristen Stewart: Θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «The Wrong Girls»

H Κρίστεν Στιούαρτ και η Άλια Σόουκατ ενώνουν τις δυνάμεις τους στη νέα παραγωγή της Neon «The Wrong Girls» μια ταινία που σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Ντίλαν Μέγιερ.

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στο Λος Άντζελες, με την ταινία να είναι μία από τις πρώτες ανεξάρτητες παραγωγές που ξεκίνησαν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Επίσης πρωταγωνιστεί ο Σεθ Ρόγκεν - ο οποίος είναι και παραγωγός μέσω της Point Grey - ενώ το καστ περιλαμβάνει τους Κουμάιλ Ναντζιάνι, Λακίθ Στάνφιλντ, Ζακ Φοξ και Τόνι Χέιλ.

Alia Shawkat joins Kristen Stewart, Seth Rogen, Kumail Nanjiani, LaKeith Stanfield, Zack Fox and Tony Hale in a lead role for #TheWrongGirls https://t.co/NX8525s1gj pic.twitter.com/n2jifMpJnb — The Hollywood Reporter (@THR) February 19, 2025

Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Μέγιερ, ακολουθεί την Frankie (Στιούαρτ) και την Molly (Σόουκατ), «δύο αλληλοεξαρτώμενες κολλητές φίλες. Η ζωή τους θα βγει εκτός ελέγχου με αφορμή μία λάθος ταυτότητα».

Η Neon θα κυκλοφορήσει την ταινία στις αίθουσες των ΗΠΑ και θα εξασφαλίσει επίσης τα διεθνή δικαιώματα.

Κατά τη διάρκεια των 29 ημερών παραγωγής του έργου, θα απασχοληθούν περίπου 100 άτομα ημερησίως εκ των οποίων το 95% θα είναι κάτοικοι του Λος 'Αντζελες. Σύμφωνα με το Variety, η δημιουργική ομάδα περιλαμβάνει τον υποψήφιο για Emmy κινηματογραφιστή Τοντ Μπάνχαζλ, τον τραγουδοποιό και συνθέτη Τάι Σέγκαλ και την υποψήφια για Emmy ενδυματολόγο Χάιντι Μπίβενς.

Το «The Wrong Girls», είναι η τρίτη συνεργασία της Στιούαρτ με τη Neon, μετά το «Spencer» του Πάμπλο Λαραΐν και το «Crimes of the Future» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ.

Η διάσημη ηθοποιός έχει επίσης ολοκληρώσει τα γυρίσματα του σκηνοθετικού της ντεμπούτου «The Chronology of Water», ενώ θα εμφανιστεί σύντομα στις ταινίες «Sacramento», του Μάικλ Ανγκαράνο και «Flesh of the Gods» του Πάνου Κοσμάτου μαζί με τον Όσκαρ Αϊζακ καθώς και στη μίνι σειρά της Amazon «The Challenger».

