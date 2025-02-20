«F1»: Δείτε video με τα παρασκήνια της υπερπαραγωγής με τον Brad Pitt

Η Warner Bros. παρουσίασε ένα συναρπαστικό αφιέρωμα από τα παρασκήνια διάρκειας 3 λεπτών για το πολυαναμενόμενο «F1». Πρόκειται για τη φιλόδοξη παραγωγή της Apple Original Films που φέρεται να έχει ξεπεράσει σε προϋπολογισμό τα 300 εκατ. δολάρια.

Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ, Μπραντ Πιτ, ο οποίος ενσαρκώνει τον Sony Hayes, έναν πρώην οδηγό της Formula 1 που επιστρέφει στην ενεργό δράση για να καθοδηγήσει το ανερχόμενο ταλέντο Joshua Pearce, τον οποίο υποδύεται ο Βρετανο-Νιγηριανός ηθοποιός Ντάμσον Ίντρις. Συμπρωταγωνιστεί ο Χαβιέ Μπαρδέμ και μαζί τους οι Κέρι Κόντον, Τομπάιας Μένζις, Σάρα Νάιλς, Κιμ Μπόντνια και Σάμσον Κάγιο.

Το βίντεο περιλαμβάνει εκπληκτικά πλάνα από τα γυρίσματα φέρνοντας την ένταση και τη δράση των αγώνων της F1 καθώς και συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές και τον σκηνοθέτη Τζόζεφ Κοσίνσκι.

Σημειώνεται ότι η ταινία είναι γυρισμένη κατά τη διάρκεια πραγματικών αγωνιστικών Σαββατοκύριακων της Formula 1 με την ομάδα να αγωνίζεται ενάντια στους τιτάνες του αθλήματος.

Ο Κοσίνσκι μετά το «Top Gun: Maverick» ανέλαβε το τιμόνι του έργου σε σενάριο του Έχρεν Κρούγκερ. Επίσης μοιράζεται την παραγωγή μαζί με τον Πιτ και τους Τζέρι Μπρουκχάιμερ, Τσαντ Όμαν και Λιούις Χάμιλτον. Σύμφωνα με το Dark Horizons, η ταινία «F1» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους και σε αίθουσες IMAX από τις 25 Ιουνίου.

