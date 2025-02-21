Emily Blunt: Νέο αστυνομικό θρίλερ με άρωμα Χαβάης από τον Μάρτιν Σκορσέζε

Ο Μάρτιν Σκορσέζε αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία νέου αστυνομικού θρίλερ με πρωταγωνιστικό καστ τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Ντουέιν Τζόνσον και Έμιλι Μπλαντ.

To κινηματογραφικό έργο θα βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και θα ακολουθεί έναν μαφιόζο που προσπαθεί να εδραιώσει την κυριαρχία του στα νησιά της Χαβάης τη δεκαετία του ΄60 και΄70.

Το άτιτλο προς το παρόν δράμα πρόκειται να γραφτεί από τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Νικ Μπίλτον, ο οποίος είχε αναλάβει το 2021 το ντοκιμαντέρ του HBO «Fake Famous», σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Στην παραγωγή, εκτός των Σκορσέζε, Τζόνσον, Μπλαντ, ΝτιΚάπριο και Μπίλτον, θα συμμετέχουν οι Ντάνι Γκαρσία, Λίζα Φρεσέτ και Ρικ Γιορν.

Η αστυνομική περιπέτεια, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των στούντιο και streamers, συγκρίνεται με τις θρυλικές ταινίες «The Departed» και «Goodfellas».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επερχόμενη βιογραφική ταινία «The Smashing Machine» με τους Τζόνσον και Μπλαντ σε σκηνοθεσία του Μπένι Σάφντι (Benny Safdie) αναμένεται να προβληθεί μέσα στο έτος από την A24.

Ο Σκορσέζε και ο ΝτιΚάπριο έχουν αναπτύξει μια θρυλική συνεργασία με τα χρόνια, με παραγωγές όπως τα «The Departed», «The Aviator», «Gangs of New York» και η περσινή υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, «Killers of the Flower Moon». Το δίδυμο ετοιμάζεται επίσης για την μεταφορά του «The Devil in the White City» στον κινηματογράφο, με την 20th Century Studios να αναλαμβάνει την παραγωγή.

Πηγή: skai.gr

