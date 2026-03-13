Κίλιαν Μέρφι-Τιμ Ροθ: Λόγια σοφίας με την υπογραφή των «Peaky Blinders»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Κίλιαν Μέρφι αποκάλυψε μια σημαντική συμβουλή που έλαβε νεαρός ηθοποιός: "Πάντα να κρεμάς το κοστούμι σου".

Η συμβουλή αυτή συμβολίζει την ανάγκη ταπεινότητας και υπευθυνότητας στο χώρο της υποκριτικής, υπενθυμίζοντας πως ο ηθοποιός είναι μέρος μιας συνολικής μηχανής παραγωγής.

Ο Μέρφι θέλει να μεταφέρει αυτήν τη διδασκαλία στον γιο του 'Αραν καθώς ξεκινά την καριέρα του στην υποκριτική.

Με αφορμή τη νέα του ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man», ο Κίλιαν Μέρφι αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο E! News μια συμβουλή που κρατά ως φυλαχτό από το ξεκίνημα της καριέρας του. Πρόκειται για έναν κανόνα ζωής που φέρει τη σφραγίδα των Peaky Blinders και τον οποίο θέλει να μεταφέρει στον γιο του 'Αραν, καθώς ξεκινά τη δική του πορεία στο χώρο της υποκριτικής.

«Έπαιζα σε μια παράσταση όταν ήμουν πολύ νέος και βιαζόμουν να πάω στην παμπ, οπότε απλώς πέταξα το κοστούμι μου στο πάτωμα. Τότε, ένας μεγαλύτερος ηθοποιός μου είπε: «Πάντα να κρεμάς το κοστούμι σου», ανέφερε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός σε κοινή συνέντευξη με τον συμπρωταγωνιστή του, Τιμ Ροθ.

«Και αυτό που εννοούσε δεν αφορούσε μόνο το ρούχο, αλλά το ότι είσαι απλώς ο τύπος που κάνει φιγούρα πάνω στη σκηνή. Υπάρχει μια ολόκληρη μηχανή από πίσω, όπως τεχνικοί, διεύθυνση σκηνής και το προσωπικό του θεάτρου, κι εσύ είσαι απλώς το «νούμερο». Είσαι μόνο ένα γρανάζι σε όλο αυτόν τον τροχό. Δεν το ξέχασα ποτέ», συμπλήρωσε.

Αν και ο 'Αραν, ο μικρότερος γιος του ηθοποιού βρίσκεται μόλις στην αρχή της καριέρας του, ο Τιμ Ροθ γνωρίζει καλά πώς είναι να βλέπεις τη νέα γενιά να ακολουθεί τα χνάρια σου, καθώς το μεγαλύτερο παιδί του ο Τζακ Ροθ είναι επίσης ηθοποιός. Έχοντας αυτή την εμπειρία, ο πρωταγωνιστής του «Reservoir Dogs» μοιράστηκε την αισιόδοξη φιλοσοφία που τον καθοδηγεί όλα αυτά τα χρόνια.

«Το "όχι" σημαίνει ότι έρχεται ένα "ναι"», είπε ο Ροθ και εξήγησε: «Aν κάποιος σου αρνηθεί μια δουλειά, σημαίνει ότι κάπου εκεί έξω υπάρχει κάτι άλλο που έρχεται προς το μέρος σου. Απλώς συνέχισε. Μην ανησυχείς, θα σε βρει και θα σε παρασύρει. Το "όχι" απλώς σε κρατά διαθέσιμο για αυτό που πραγματικά προορίζεται για εσένα».

Όσο για τον διάσημο ηθοποιό, ήταν διαθέσιμος ακριβώς τη στιγμή που ο Στίβεν Νάιτ, του χτύπησε την πόρτα για την νέα ταινία, τέσσερα χρόνια μετά το τέλος της αγαπημένης σειράς. Ο ηθοποιός ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό στην πρόκληση να ενσαρκώσει τον Beckett, έναν υποστηρικτή των Ναζί που καταφθάνει στο Μπέρμιγχαμ με μια σκοτεινή αποστολή για τη διαβόητη συμμορία, καταλήγοντας τελικά σε μία σύγκρουση με τον εμβληματικό Tommy Shelby (Κίλιαν Μέρφι).

