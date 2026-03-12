Μπιλ Πούλμαν, Νικόλ Κίντμαν και Πέδρο Πασκάλ στην σκηνή των Όσκαρ

Ο Μπιλ Πούλμαν (Bill Pullman) και ο γιος του Λούις προστέθηκαν στην λίστα των παρουσιαστών της 98ης απονομής των Βραβείων Όσκαρ, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση των παραγωγών.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν επίσης οι φετινοί υποψήφιοι Rose Byrne, Wagner Moura και Delroy Lindo, ο επί σειρά ετών οικοδεσπότης των βραβείων Jimmy Kimmel, καθώς και οι Pedro Pascal, Nicole Kidman, Channing Tatum και Sigourney Weaver.

Σύμφωνα με δηλώσεις των παραγωγών στο AP, το κοινό θα πρέπει να προετοιμαστεί για μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και με ακόμη περισσότερους παρουσιαστές.

Ο εκτελεστικός παραγωγός και showrunner Ρατζ Καπούρ (Raj Kapoor) χαρακτήρισε τη λίστα των συμμετεχόντων «συγκλονιστική», προαναγγέλλοντας απρόσμενες κινηματογραφικές επανενώσεις και εμφανίσεις προσωπικοτήτων που έχουν χρόνια να πατήσουν στη σκηνή των Όσκαρ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος και στο καθιερωμένο αφιέρωμα μνήμης. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Μπιλ Κρέιμερ (Bill Kramer) δήλωσε: «Θα είναι μια παρουσίαση έντονη και βαθιά συγκινητική. Δεν θα αποκαλύψουμε κανένα μυστικό, θα πρέπει να συντονιστείτε για να τη δείτε».

Η 98η τελετή απονομής των Βραβείων της Ακαδημίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος 'Αντζελες, με οικοδεσπότη για δεύτερη συνεχή χρονιά τον Conan O'Brien.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

