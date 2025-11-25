Ο «Μίδας» του κινηματογράφου Τζέιμς Κάμερον εξαπολύει επίθεση στην πλατφόρμα ταινιών και σειρών Netflix, σε μια αποστολή που θυμίζει κάποια από τις ταινίες του. Όπως τόνισε κατηγορηματικά ο θρυλικός Αμερικανός σκηνοθέτης, οι ταινίες του Netflix δεν θα έπρεπε να είναι επιλέξιμες για βραβεία Όσκαρ.

Σε μια συνέντευξη στο περιοδικό The Town, και όταν ρωτήθηκε για την τρέχουσα προσπάθεια του Netflix να αποκτήσει το κινηματογραφικό στούντιο Warner Bros, ο Κάμερον - ο βασιλιάς του σινεμά - δεν δίστασε να μιλήσει ευθέως. Θα ήθελε η Paramount να αποκτήσει τη Warner Bros, αλλά στην πραγματικότητα, οτιδήποτε άλλο εκτός από το Netflix κατά την άποψή του είναι καλό.

«Νομίζω ότι η Paramount είναι η καλύτερη επιλογή. Το Netflix θα ήταν μια καταστροφή. Συγγνώμη, αλλά Θεέ μου. Ο (CEO του Netflix Τεντ) Σαράντος έχει δηλώσει δημόσια ότι οι ταινίες στις αίθουσες είναι νεκρές. Ακριβώς αυτό».

Σε αναφορά του δημοσιογράφου ότι υπόσχεται κυκλοφορίες στις αίθουσες αν εξαγοράσει την Warner Bros, ο Κάμερον γέλασε. «Είναι δόλωμα. ''Θα βγάλουμε την ταινία για μια εβδομάδα ή 10 ημέρες. Θα πληρούμε τις προϋποθέσεις για Όσκαρ''. Βλέπετε, νομίζω ότι αυτό είναι ουσιαστικά σάπιο μέχρι το μεδούλι. Μια ταινία θα έπρεπε να γυρίζεται ως ταινία για τον κινηματογράφο, και τα βραβεία Όσκαρ δεν σημαίνουν τίποτα για μένα αν δεν σημαίνουν αίθουσα. Νομίζω ότι (οι κινηματογραφικές ταινίες) έχουν αφομοιωθεί, και το βρίσκω φρικτό».

Όταν ρωτήθηκε να διευκρινίσει αν θα έπρεπε να επιτραπεί στο Netflix οι ταινίες του να διεκδικούν τα Όσκαρ, ο Κάμερον είπε ότι δεν πιστεύει ότι θα έπρεπε—εκτός αν αλλάξουν τη στρατηγική κυκλοφορίας τους.

«Θα έπρεπε να τους επιτραπεί να διαγωνιστούν αν προβάλουν την ταινία ουσιαστικά, κυκλοφορώντας τη σε 2.000 κινηματογράφους για ένα μήνα» απάντησε, στη σκιά της περιορισμένης κυκλοφορίας του Φράνκενσταϊν του Γκιγιόρμο ντελ Τόρο στις αίθουσες των ΗΠΑ.



