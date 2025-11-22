Το Netflix ανακοίνωσε επίσημα την παραγωγή μίνι σειράς πέντε επεισοδίων, βασισμένης στο δημοφιλές μυθιστόρημα του Αϊρα Λέβιν «The Boys From Brazil» του 1976.

Τη δημιουργία της σειράς υπογράφει ο Πίτερ Μόργκαν, βραβευμένος δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «The Crown», σε συνεργασία με τις World Productions και Orchid Pictures. Η νέα σειρά υπόσχεται να μεταφέρει μια σκοτεινή ιστορία εμμονής, εκδίκησης και της διαχρονικής παρουσίας του μίσους.

Όπως μεταδίδει το Deadline, ο Τζέρεμι Στρονγκ θα πρωταγωνιστήσει ως Yakov Liebermann. Δίπλα του θα βρεθούν οι Ντάνιελ Μπρουλ στον ρόλο του Von Harteneck, Όγκαστ Ντιλ ως Johann-Friedrich Meinhardt και Τζίλιαν Άντερσον ως Frieda Steiner.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Σίρα Χας και η Λίζι Κάπλαν.

Η πλοκή διαδραματίζεται σε τρεις δεκαετίες, από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου έως τις πολιτικές αναταραχές της δεκαετίας του '70. Η υπόθεση επικεντρώνεται στον Yakov Liebermann, ο οποίος αφιερώνει τη ζωή του στον εντοπισμό και την προσαγωγή στη δικαιοσύνη εγκληματιών του ναζιστικού καθεστώτος, μια αποστολή που του έχει στοιχίσει σχεδόν τα πάντα.

Σημειώνεται ότι το μυθιστόρημα του Λέβιν είχε μεταφερθεί στον κινηματογράφο το 1978, σε σενάριο του Χέιγουντ Γκουλντ και σκηνοθεσία του Φράνκλιν Τζ. Σάφνερ. Τότε, ο Λόρενς Ολίβιε υποδύθηκε τον Ezra Liebermann και ο Γκρέγκορι Πεκ τον Dr. Josef Mengele, με την ταινία να συγκεντρώνει πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Τα γυρίσματα της νέας παραγωγής αναμένεται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Βουλγαρία και Ισπανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

