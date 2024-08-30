"Jurassic World Rebirth": Στη δημοσιότητα οι πρώτες εικόνες

Δόθηκαν στην δημοσιότητα από την Universal, οι πρώτες εικόνες του «Jurassic World Rebirth», της έβδομης ταινίας της 31χρονης θρυλικής κινηματογραφικής σειράς.

Το σενάριο είναι του Ντέιβιντ Κεπ (David Koepp), ο οποίος έγραψε το πρωτότυπο «Jurassic Park» που κυκλοφόρησε το 1993, ενώ τις σκηνοθετικές οδηγίες έδωσε ο Γκάρεθ Έντουαρντς (Gareth Edwards).

Πρωταγωνιστούν η Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) και οι Τζόναθαν Μπέιλι (Jonathan Bailey) και Μαχερσάλα Αλί (Mahershala Ali).

Η νέα ταινία διαδραματίζεται πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του «Jurassic World Dominion», όταν «η κατάσταση του πλανήτη έχει αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό αφιλόξενη για τους δεινόσαυρους».

Sύμφωνα με την επίσημη περίληψη, «όσοι έχουν απομείνει υπάρχουν σε απομονωμένα ισημερινά περιβάλλοντα με κλίμα που μοιάζει με αυτό στο οποίο κάποτε ευδοκιμούσαν. Τα τρία πιο κολοσσιαία πλάσματα μέσα σε αυτή την τροπική βιόσφαιρα κατέχουν το κλειδί για ένα φάρμακο που θα επιφέρει θαυμαστά οφέλη για την ανθρωπότητα».

Η Γιόχανσον υποδύεται μια ειδικό σε μυστικές επιχειρήσεις με το όνομα Zora Bennett, η οποία έχει προσληφθεί για να ηγηθεί της ομάδας που εξάγει DNA από τα τρία γιγαντιαία είδη δεινοσαύρων που έχουν απομείνει ζωντανά.

Ο Αλί υποδύεται τον συνεργάτη της Ζora, Duncan Kincaid και ο Μπέιλι έναν παλαιοντολόγο ονόματι Dr. Henry Loomis.

Τελικά, συναντούν μια οικογένεια πολιτών «της οποίας η εκδρομή με βάρκα ανατράπηκε από επιδρομείς υδρόβιους δεινοσαύρους», οπότε όλοι «αποκλείονται σε ένα νησί όπου έρχονται αντιμέτωποι με μια σκοτεινή, συγκλονιστική ανακάλυψη που ήταν κρυμμένη από τον κόσμο για δεκαετίες».

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία «Jurassic World Rebirth» αναμένεται στις 2 Ιουλίου του 2025.

Πηγή: skai.gr

