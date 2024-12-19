Angelina Jolie: Συνεργάζεται ξανά με τον γιο της Maddox για την ταινία «Stitches»

Η Αντζελίνα Τζολί και ο γιος της Μάντοξ, εντοπίστηκαν στα γυρίσματα της νέας της ταινίας «Stitches» στο Παρίσι. Την σκηνοθεσία υπογράφει η Άλις Γουίνοκουρ, η οποία έφερε ξανά την μεγάλη σταρ στην πόλη του φωτός, όπου έγινε μέρος των γυρισμάτων της ταινίας «Maria». Σύμφωνα με τη Daily Mail, στη νέα παραγωγή που διαδραματίζεται με φόντο τον λαμπερό κόσμο της υψηλής ραπτικής ο Μάντοξ Τζολί-Πιτ εργάζεται ως τρίτος βοηθός της σκηνοθέτιδας.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, εθεάθη να κάνει λήψεις σε ένα κατάστημα με περούκες και αργότερα σε μια αυλή νοσοκομείου. Φορούσε ένα μαύρο δερμάτινο παλτό, ένα σκούρο γκρι πουλόβερ και ασορτί φαρδύ παντελόνι, ενώ τα συνδύασε με ένα ζευγάρι μαύρα μποτάκια και χρυσά κοσμήματα. Επίσης, εντοπίστηκε να συνομιλεί με μέλη του συνεργείου, ενώ έβγαινε από το κατάστημα.

Angelina Jolie spotted during the filming of her upcoming movie 'Stitches', in Paris 🎬



Her son Maddox Jolie-Pitt also accompanied her on set.#angelinajolie #maddoxjoliepitt #filming #onset #paris pic.twitter.com/8fyn9Uh8nl — Splash News (@SplashNews) December 9, 2024

Ο Μάντοξ, τον οποίο υιοθέτησε η ηθοποιός από την Καμπότζη το 2002 ήταν παρών στο γύρισμα, φορώντας ένα μαύρο σύνολο. Ως βοηθός σκηνοθέτη έχει συμμετάσχει και σε άλλες παραγωγές της μητέρας του, όπως πρόσφατα στο «Maria» και στο «Without Blood», ενώ το 2017, στο «First They Killed My Father» ήταν μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών. Στο παρελθόν μιλώντας στο περιοδικό «People», είχε αναφέρει για την μητέρα του ότι είναι «διασκεδαστική, αστεία και εύκολη στη συνεργασία».

Επίσης και η Ζαχάρα, η οποία γεννήθηκε στην Αιθιοπία βρέθηκε στα γυρίσματα, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή της στο έργο.

Το «Stitches» είναι η πρώτη αγγλόφωνη ταινία της σκηνοθέτριας, σύμφωνα με το Variety. Πρωταγωνιστούν επίσης οι Έλα Ραμπφ, Λουί Γκαρέλ, Φίννεγκαν Όλντφιλντ, Γκάρανς Μαριλιέ και Anyier Anei. Η Τζολί υποδύεται μία κινηματογραφίστρια -μία από τις τρεις ηρωίδες της ιστορίας- οι ζωές των οποίων θα διασταυρωθούν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.