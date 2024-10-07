John Boyega: Θα υποδυθεί τον Ότις Ρέντινγκ στην ταινία ««Otis & Zelma»

Ο Τζον Μπογιέγκα έχει επιλεγεί για να υποδυθεί τον θρυλικό τραγουδιστή της σόουλ, Ότις Ρέντινγκ, στη νέα βιογραφική ταινία «Otis & Zelma» που ακολουθεί τη μακροχρόνια σχέση του καλλιτέχνη με τη σύζυγό του, Ζέλμα Ρέντινγκ.
Ο Άγγλος ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του ως Φιν στην τριλογία του σίκουελ του «Star Wars», θα συμπρωταγωνιστήσει με τη Ντανιέλ Ντίντγουιλερ.
Σύμφωνα με το Variety, η ταινία θα εξιστορεί τη ζωή του Ότις Ρέντινγκ και θα παρακολουθεί «τα 10 σύντομα χρόνια που έζησαν μαζί ο Ότις και η Ζέλμα και την αιώνια ιστορία αγάπης τους μετά τον θάνατό του». «Η ανθεκτικότητα και η αποφασιστικότητα της Ζέλμα να διατηρήσει τη μουσική του κληρονομιά τα τελευταία 56 χρόνια την τροφοδοτεί, όπως τροφοδοτούσε τον Ότις η αγάπη του για τη Ζέλμα» αναφέρεται στη σύνοψη της ταινίας.
EXCLUSIVE: John Boyega and Danielle Deadwyler are set to portray late soul legend Otis Redding and his widow Zelma Redding in Fifth Season’s forthcoming biopic “Otis & Zelma.”https://t.co/6R2VxJDaPo pic.twitter.com/QOpLU6qj3a— Variety (@Variety) October 2, 2024
Γνωστός για τις επιτυχίες του «(Sittin' On) the Dock of the Bay», «Respect», «These Arms of Mine», «I've Been Loving You Too Long» και «Hard to Handle», ο Ότις Ρέντινγκ γρήγορα έγινε σούπερ σταρ της σόουλ μουσικής τη δεκαετία του '60. Νωρίτερα, γνώρισε τη Ζέλμα όταν ήταν 18 ετών και παντρεύτηκαν το 1961. Η εκκολαπτόμενη καριέρα του Ρέντινγκ συντομεύτηκε τραγικά όταν πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1967. Ήταν 26 ετών.
Την ταινία «Otis & Zelma» θα σκηνοθετηθεί από τη Τσάνινγκ Γκόντφρι Πίπλς σε σενάριο της Ντονέτα Λαβίνια Γκρέις. Η ταινία έχει λάβει την πλήρη υποστήριξη της Ζέλμα Ρέντινγκ.
