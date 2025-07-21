ΗΠΑ: Πέθανε ο ηθοποιός Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 54 ετών, ο αμερικανός ηθοποιός Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ, ο οποίος υποδυόταν τον γιο του Μπιλ Κόσμπι στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «The Cosby Show» τη δεκαετία του 1980.

Ο Γουόρνερ πνίγηκε την ώρα που κολυμπούσε, στη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Κόστα Ρίκα, όπως μεταδίδει το περιοδικό People.

Ο Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ έγινε διάσημος στα εφηβικά του χρόνια, υποδυόμενος τον μοναχογιό του Μπιλ Κόσμπι στο «The Cosby Show» (1984-1992), μια κωμική σειρά καταστάσεων γύρω από μια μεσοαστική οικογένεια Αφροαμερικανών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

