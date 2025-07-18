H ταινία «Lilo & Stitch» είναι η πρώτη χολιγουντιανή που έφτασε σε εισπράξεις το $1 δισ. το 2025

Το ριμέικ της ταινίας «Lilo & Stitch» της Disney είναι το πρώτο χολιγουντιανό κινηματογραφικό έργο της χρονιάς που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Μετά από οκτώ Σαββατοκύριακα στους κινηματογράφους, η οικογενειακή κωμωδία έχει αποφέρει 416,1 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 584,8 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς, φτάνοντας συνολικά το 1,001 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.

Η κινέζικη επιτυχία «Ne Zha 2», ωστόσο, παραμένει με διαφορά η εμπορικότερη ταινία του 2025 με 1,899 δισεκατομμύρια δολάρια στο ενεργητικό της.

Αρχικά σχεδιασμένη ως κυκλοφορία απευθείας σε πλατφόρμα streaming, η live action ταινία «Lilo & Stitch» είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα των υπερμεγέθων αποδόσεων που μπορεί να αποκομίσει η Disney από τους κινηματογράφους με το σωστό έργο την κατάλληλη στιγμή, σύμφωνα με το Variety.

Το «Moana 2» αναπτύχθηκε επίσης για το Disney+, ως τηλεοπτική σειρά, και έγινε ένα δισεκατομμυριούχο επιτυχία με εισπράξεις 1 δισεκατομμύριο box office την Ημέρα των Ευχαριστιών πέρσι, αφού το στούντιο έστειλε για πρώτη φορά τη σειρά κινουμένων σχεδίων στη μεγάλη οθόνη. Με αυτά τα επιτεύγματα, τα Walt Disney Studios έχουν κυκλοφορήσει τέσσερις ταινίες δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο τους τελευταίους 13 μήνες, συμπεριλαμβανομένων των «Deadpool & Wolverine» της Marvel και «Inside Out 2» της Pixar.

«Γνωρίζαμε ότι υπήρχε πολλή αγάπη για το "Lilo & Stitch" από το κοινό σε όλο τον κόσμο, ωστόσο δεν το θεωρούμε ποτέ δεδομένο και είμαστε περήφανοι για το πώς αυτή η νέα ταινία έχει συνδεθεί με τους ανθρώπους», δήλωσε ο συμπρόεδρος της Disney Entertainment, Άλαν Μπέργκμαν. «Είμαι ευγνώμων στους δημιουργούς μας, στο καστ μας και σε όλους στην ομάδα του στούντιο μας που έκαναν αυτή την ταινία τόσο επιτυχημένη και ανυπομονούμε για περισσότερες περιπέτειες με αυτούς τους χαρακτήρες στο μέλλον» συμπλήρωσε.

Αν και έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε που η ταινία κινουμένων σχεδίων «Lilo & Stitch» του 2002 προβλήθηκε στους κινηματογράφους, η ζήτηση καταναλωτικών προϊόντων δεν έχει μειωθεί ποτέ στα ράφια των καταστημάτων παιχνιδιών. Το 2024, η Disney πούλησε καταναλωτικά προϊόντα αξίας 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το δίδυμο «Lilo & Stitch».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.