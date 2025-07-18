Με το σύνθημα «Ένα ταξίδι ξεκινά», ο Κρίστοφερ Νόλαν μάς προετοιμάζει για το επόμενο κινηματογραφικό του έπος: την «Οδύσσεια». Και παρότι η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουλίου 2026, τα πρώτα εισιτήρια για προβολές IMAX τέθηκαν σε κυκλοφορία έναν χρόνο νωρίτερα, από χθες 17 Ιουλίου 2025.

Πρόκειται για μια σπάνια κίνηση από το στούντιο της Universal, που αντικατοπτρίζει τη γιγαντιαία προσμονή μετά την επιτυχία του «Oppenheimer», της προηγούμενης ταινίας του Νόλαν, που απέφερε σχεδόν 1 δισ. δολάρια παγκοσμίως και απέσπασε Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά για προβολές σε IMAX, το αγαπημένο format του Νόλαν, και μόνο για επιλεγμένες ώρες προβολής. Οι προβολές σε άλλες μορφές θα ανοίξουν πολύ αργότερα.

Η «Οδύσσεια» είναι η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα και ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τους Τομ Χόλαντ (Τηλέμαχος), Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν και Τζον Μπέρνθαλ.

Η ταινία θα είναι η πρώτη στην ιστορία που θα έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, επεκτείνοντας τη μακροχρόνια σχέση του σκηνοθέτη με την τεχνολογία, από το «The Dark Knight» μέχρι το «Tenet» και το «Oppenheimer».

Ένα σύντομο teaser προβλήθηκε αποκλειστικά σε κινηματογράφους πριν τις ταινίες «Jurassic World Rebirth» και «Superman», συνεχίζοντας την αφοσίωση του Νόλαν στο «βιωματικό σινεμά μεγάλης οθόνης». Το teaser δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει online.

Με την τεράστια απήχηση που είχε το «Oppenheimer» σε αίθουσες IMAX - το οποίο απέφερε πάνω από 20% των συνολικών του εισπράξεων μόνο από αυτή τη μορφή - Universal και IMAX φαίνεται πως ποντάρουν ξανά στη δίψα των σινεφίλ για μεγάλες, εντυπωσιακές εμπειρίες προβολής.

Πηγή: skai.gr

