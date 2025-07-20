Superman - Τα κοινωνικά δίκτυα αποφάνθηκαν: Είναι... φιλοπαλαιστίνιος

Η νέα ταινία του σκηνοθέτη Τζέιμς Γκαν με πρωταγωνιστή τον Σούπερμαν αντιμετωπίζεται από πολλούς σαν... αντι-ισραηλινή και επομένως σαν φιλοπαλαιστινιακή.



Το blockbuster έχει πυροδοτήσει παγκόσμια συζήτηση, με πολλούς να κάνουν (ακραίους;) παραλληλισμούς μεταξύ της φανταστικής σύγκρουσης του Σούπερμαν και της συνεχιζόμενης επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα

Κι αυτό, γιατί στο σενάριο η πολεμοχαρής «σιδηρόφρακτη» χώρα, η «Μποράβια» (βλέπε Ισραήλ) που εισβάλει στη γειτονική Τζαρχανπούρ», εξοπλίζεται από τις ΗΠΑ και τα λόμπι (βλέπε Λεξ Λούθορ...), ούσα στενή σύμμαχος των Αμερικανών. Από την άλλη πλευρά, βρίσκεται η φτωχή περίφρακτη «Τζαρχανπούρ» (Γάζα;) με το σκηνικό της ταινίας να θυμίζει κατά πολλούς στα social media τα γεγονότα της Γάζας του 2018 (η πορεία για τη Μεγάλη Επιστροφή)...



Ο ίδιος ο Τζέιμς Γκαν απορρίπτει τον παραλληλισμό, αλλά δηλώνει ότι το σενάριο της ταινίας έχει ρίζες στην πολιτική και την ηθική.

Εξάλλου, σε έναν υπαινιγμό κατά της (αντι)μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ αναφέρουν τα social, ο μεγάλος αντίπαλος του «Ανθρώπου από Ατσάλι», ο Λούθορ, δαιμονοποιεί τον Σούπερμαν ως «επικίνδυνο εξωγήινο», μόνο που η συγκεκριμένη λέξη (alien) μεταφράζεται και ως μετανάστης στα αγγλικά.

Η ειρωνεία είναι ότι ο νέος Superman, Ντέιβιντ Κόρενσγουετ, ο οποίος άφησε άριστες εντυπώσεις στην ταινία, είναι Αμερικανός Εβραίος. Μάλιστα είναι ο πρώτος Εβραίος ηθοποιός που αναλαμβάνει τον ρόλο του Σούπερμαν σε μια μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι ο χαρακτήρας του Σούπερμαν δημιουργήθηκε από δύο Εβραίους συγγραφείς, τους Τζέρι Σίγκελ και Τζο Σούστερ.

Krypton to Gaza: Is Superman anti-Israel?



The latest Superman film has ignited global debate, with many drawing parallels between its fictional war and Israel’s ongoing assault on Gaza pic.twitter.com/Q6fQ8w36Y9 — Anadolu English (@anadoluagency) July 19, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.