Η συναρπαστική αληθινή ιστορία «Firebrand» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Η αληθινή ιστορία «Firebrand» («Ταραξίας», 2023, διάρκειας 116’) με τους με τους Alicia Vikander, Edward Harrison, Jude Law, Sam Riley σε σκηνοθεσία του Karim Ainouz έρχεται να καθηλώσει τους σινεφίλ την Κυριακή 9 Mαρτίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Η Κάθριν Παρ, η έκτη σύζυγος του Ερρίκου H', παλεύει για την επιβίωσή της σε ένα παλάτι γεμάτο ίντριγκες. Καθώς η παράνοια του βασιλιά μεγαλώνει, εκείνη πρέπει να σωθεί από τους εχθρούς της. Μην χάσετε τη συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 9/3 (22:00)!

Πηγή: skai.gr

