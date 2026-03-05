Σε μια σπάνια κίνηση εξαγοράς, η Netflix αγόρασε την InterPositive, μια νεοφυή εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Μπεν Άφλεκ και δημιουργεί εργαλεία βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη για κινηματογραφιστές.

Οι όροι της εξαγοράς δεν αποκαλύφθηκαν. Ολόκληρη η 16μελής ομάδα της InterPositive -μηχανικοί, ερευνητές και δημιουργοί- θα ενταχθεί στη Netflix, ενώ ο Άφλεκ θα αναλάβει ρόλο ανώτερου συμβούλου για να παρέχει συνεχή καθοδήγηση.

Παρόλο που η Netflix ιστορικά προτιμά να αναπτύσσει δικά της εργαλεία παρά να εξαγοράζει, η εταιρεία δήλωσε ότι η InterPositive προσφέρει ένα μοναδικό σύνολο εργαλείων AI που «διατηρεί τους κινηματογραφιστές στο επίκεντρο της διαδικασίας».

Τι είναι η InterPositive και τι (δεν) κάνει

Ο Άφλεκ ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία του, η οποία λειτουργούσε υπό άκρα μυστικότητα από το 2022, δεν παράγει "generative AI" βίντεο (όπως το Sora της OpenAI).

«Δεν πρόκειται για τη σύνταξη ενός κειμένου προκειμένου να δημιουργηθεί κάτι από το μηδέν», δήλωσε ο Άφλεκ.

Το σύστημα της InterPositive χτίζει ένα μοντέλο AI βασισμένο στα «dailies» (το υλικό που γυρίστηκε μέσα στην ημέρα) μιας υπάρχουσας παραγωγής. Στη συνέχεια, επιτρέπει στον δημιουργό να χρησιμοποιήσει αυτό το μοντέλο στο στάδιο του μοντάζ και της επεξεργασίας για να κάνει πράγματα όπως:

Μίξη και χρωματισμό.

Αλλαγή φωτισμού σε πλάνα.

Προσθήκη οπτικών εφέ.

Το στρατηγικό πλαίσιο

Η είδηση έρχεται μία εβδομάδα αφότου η Netflix αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση της Warner Bros. Discovery, μετά την επιθετική προσφορά της Paramount Skydance (31 δολάρια ανά μετοχή).

Η Bela Bajaria, επικεφαλής περιεχομένου της Netflix, τόνισε ότι η τεχνολογία της InterPositive θα προσφέρει στους συνεργάτες «περισσότερες επιλογές, περισσότερο έλεγχο και μεγαλύτερη προστασία για το όραμά τους». Η Elizabeth Stone, επικεφαλής τεχνολογίας, πρόσθεσε ότι στόχος δεν είναι η ταχύτητα ή το χαμηλότερο κόστος, αλλά η υψηλότερη ποιότητα.

Το όραμα του Μπεν Άφλεκ

Ο Άφλεκ εξήγησε ότι ίδρυσε την εταιρεία αφού παρατήρησε τις ελλείψεις των υπαρχόντων μοντέλων AI στην παραγωγή.

«Ήθελα να χτίσω μια ροή εργασίας που να καταγράφει τι συμβαίνει σε ένα σετ, με ορολογία που ταιριάζει στη γλώσσα που μιλούν ήδη οι διευθυντές φωτογραφίας και οι σκηνοθέτες».

Τόνισε ότι η ανθρώπινη κρίση, που χτίζεται με δεκαετίες εμπειρίας, είναι αναντικατάστατη.

Η InterPositive δημιούργησε ένα δικό της σύνολο δεδομένων σε ελεγχόμενο πλατό, εκπαιδεύοντας το πρώτο της μοντέλο να κατανοεί την «οπτική λογική και τη συνεκτικότητα του μοντάζ», τηρώντας τους κινηματογραφικούς κανόνες ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες (π.χ. πλάνα που λείπουν ή κακός φωτισμός).

Η Netflix θα προσφέρει πρόσβαση στην τεχνολογία της InterPositive στους δημιουργικούς της συνεργάτες, αλλά δεν σκοπεύει να την διαθέσει εμπορικά στην αγορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.