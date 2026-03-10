Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ πρόκειται να επιστρέψει στον ρόλο που τον εκτόξευσε ως κινηματογραφικό αστέρα, σε μια καθυστερημένη τρίτη συνέχεια του franchise «Κόναν ο Βάρβαρος».

Η αρχική ταινία, που κυκλοφόρησε το 1982 και βασίστηκε στα pulp μυθιστορήματα του Robert E. Howard, παρουσίασε τον τότε bodybuilder ως έναν ιπποτικό ξιφομάχο σε αποστολή εκδίκησης ενάντια στον ηγέτη μιας αίρεσης, Thulsa Doom (James Earl Jones).

Ο 78χρονος Σβαρτσενέγκερ, του οποίου οι ρυθμοί στην υποκριτική έχουν επιβραδυνθεί μετά την επιστροφή του στο επάγγελμα από τη θητεία του ως κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ανακοίνωσε στο αθλητικό φεστιβάλ "Arnold" στο Κολόμπους του Οχάιο το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι ο σκηνοθέτης Christopher McQuarrie (γνωστός από το franchise Mission: Impossible) θα αναλάβει τα ηνία της ταινίας «King Conan».

Η πλοκή και η παραγωγή

«Είναι μια σπουδαία ιστορία», δήλωσε ο Σβαρτσενέγκερ. Μετά από 40 χρόνια στον θρόνο, «ο Κόναν εφησυχάζει και πλέον εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει το βασίλειό του, σιγά-σιγά. Μετά υπάρχει σύγκρουση, φυσικά, και κάπως καταφέρνει να επιστρέψει, και τότε ξεκινά κάθε είδους τρέλα, βία, μαγεία και πλάσματα».

«Τώρα, φυσικά, υπάρχουν όλα τα ειδικά εφέ και το σύστημα των στούντιο έχει άφθονα χρήματα για να κάνει αυτές τις ταινίες πραγματικά μεγάλες», πρόσθεσε.

Ο Σβαρτσενέγκερ αποκάλυψε επίσης ότι σχεδιάζει να επιστρέψει στη σειρά Predator (Κυνηγός) - έναν ακόμα εμβληματικό ρόλο του - καθώς και στο Commando του 1985, όπου υποδύθηκε έναν απόστρατο στρατιώτη των Ειδικών Δυνάμεων.

