Η έρευνα για τον Έπσταϊν γίνεται σειρά με πρωταγωνίστρια τη Λόρα Ντερν

Η Λόρα Ντερν καταπιάνεται με την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν σε μια νέα μίνι σειρά, σε παραγωγή του Άνταμ ΜακΚέι, βασισμένη στο έργο της δημοσιογράφου Τζούλι Κ. Μπράουν που αποκάλυψε την υπόθεση.

Η Ντερν θα υποδυθεί την Μπράουν, την ερευνητική δημοσιογράφο της Miami Herald που βρισκόταν στα ίχνη του εκλιπόντος, ατιμασμένου χρηματιστή όταν κανείς άλλος δεν ασχολούνταν, στην πρώτη απόπειρα μυθοπλασίας για την υπόθεση Έπσταϊν. Το σενάριο θα βασιστεί στο βιβλίο της Μπράουν (2021) Perversion of Injustice: The Jeffrey Epstein Story.

Η Σάρον Χόφμαν (Mrs America) θα γράψει το σενάριο και θα εκτελέσει χρέη συν-δημιουργού (co-showrunner) μαζί με την Αϊλίν Μάγιερς (The Night Agent, Masters of Sex). Ο ΜακΚέι, σκηνοθέτης του Don’t Look Up και παραγωγός του Succession, θα είναι εκτελεστικός παραγωγός μαζί με την Ντερν και την Μπράουν.

Η σειρά της Sony Pictures TV, που δεν έχει ακόμη τίτλο, θα παρουσιάσει μια «εκρηκτική εξιστόρηση μιας ερευνητικής δημοσιογράφου που αποκαλύπτει τη μυστική συμφωνία μεταξύ του Έπσταϊν και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων», σύμφωνα με τη Sony. «Αντλώντας από την εμπειρία της Μπράουν, η σειρά ακολουθεί την πολυετή έρευνά της που ταυτοποίησε 80 θύματα, έπεισε βασικούς επιζώντες να μιλήσουν δημόσια και οδήγησε στις συλλήψεις του Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ».

Η έρευνα της Μπράουν

Το ρεπορτάζ της Μπράουν ήταν καθοριστικό για την αφύπνιση της κοινής γνώμης. Τον Νοέμβριο του 2018, η Miami Herald δημοσίευσε τη σειρά άρθρων της που περιέγραφε την προνομιακή σχέση μεταξύ των εισαγγελέων και των δικηγόρων του Έπσταϊν, καθώς και τους πολλούς ισχυρούς ανθρώπους που φέρεται να έκαναν τα στραβά μάτια στις κακοποιήσεις γυναικών και κοριτσιών.

Η έρευνα οδήγησε επίσης στην παραίτηση του τότε υπουργού Εργασίας του Τραμπ (Trump), Άλεξ Ακόστα, ο οποίος ως εισαγγελέας είχε εγκρίνει μια συμφωνία μη δίωξης που εμπόδιζε ομοσπονδιακές κατηγορίες κατά την πρώτη ποινική υπόθεση του Έπσταϊν το 2008.

Οι επιπτώσεις του έργου της Μπράουν συνεχίζονται. Τον Φεβρουάριο, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ (στον οποίο αφαιρέθηκε ο τίτλος του πρίγκιπα Άντριου λόγω της σχέσης του με τον Έπσταϊν) συνελήφθη στην Αγγλία για πιθανή ανάρμοστη διαγωγή ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την αποκάλυψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν πέθανε στη φυλακή το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του. Παραμένει μια απαξιωμένη φιγούρα που στοιχειώνει την προεδρία Τραμπ, αν και καμία κατηγορία κατά του Τραμπ δεν έχει στοιχειοθετηθεί.

Η σειρά βρίσκεται προς το παρόν σε αναζήτηση αγοραστή και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η παραγωγή.

Πηγή: skai.gr

