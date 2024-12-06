Η Έιμι Άνταμς «φλερτάρει» με την ιδέα να πρωταγωνιστήσει στη βιογραφική ταινία της Τέιλορ Σουίφτ

Η Έιμι Άνταμς προωθεί την τελευταία της ταινία, Nightbitch, αλλά οι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ κοιτάζουν ήδη σε μελλοντικούς ρόλους για τη διάσημη ηθοποιό. Συγκεκριμένα, θέλουν η Άνταμς να πρωταγωνιστήσει σε μια βιογραφική ταινία της Σουίφτ ως Τρι Πέιν, η μακροχρόνια manager δημοσίων σχέσεων της ποπ σταρ.

Ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής, Τζίμι Φάλον, ανέφερε το fan-casting όταν η Άνταμς εμφανίστηκε στο The Tonight Show στις 3 Δεκεμβρίου, και εκείνη αποκάλυψε ότι της αρέσει πολύ η ιδέα.

«Θα ήταν καταπληκτικό», είπε στον Φάλον. «Αν αυτό με έφερνε πιο κοντά στην Τέιλορ, τότε θα ήταν διασκεδαστικό».

Η Άνταμς συνέχισε να αποκαλύπτει ότι «πάντα μου άρεσε η μουσική της [Σουίφτ] και την εκτιμούσα», αλλά μόλις στο Eras Tour έγινε πραγματικά θαυμάστριά της. «Πήγα στο Eras Tour, μια φίλη μου είχε ένα εισιτήριο και τότε έγινα, σαν, Σουίφτι στα 50 μου», είπε.

Η Άνταμς σίγουρα δεν είναι η μέση θαυμάστρια της Σουίφτ, γνωρίζει προσωπικά τη σταρ. Συναντήθηκαν «πριν από χρόνια» σε ένα πάρτι μετά από απονομή βραβείων, όπως εξήγησε στον Φάλον. «Ξέρω ότι δεν πρέπει να πηγαίνω στο δεύτερο πάρτι, αλλά επέλεξα να πάω, και η Τέιλορ Σουίφτ ήταν εκεί», είπε. «Υπήρχε καραόκε, και τραγούδησα καραόκε με την Τέιλορ Σουίφτ».

Η Άνταμς στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Με την αναδρομή στο παρελθόν, η Άνταμς είχε κάποιες τύψεις για την εμφάνισή της. «Τραγουδήσαμε το What’s Going On, και μπορεί να το τραγούδησα λίγο δυνατά», είπε. «Είμαι σίγουρη ότι όλοι έλεγαν, “Έιμι, σταμάτα. Θέλουμε να ακούσουμε την Τέιλορ να τραγουδάει”».

Η Άνταμς μπορεί να δοκιμάσει ξανά αν πρωταγωνιστήσει σε μια βιογραφική ταινία για τη Σουίφτ και όντως έρθει πιο κοντά στη 14 φορές νικήτρια Γκράμι. Και μπορεί να υπάρξει ακόμα ένα όφελος: Οι θαυμαστές λένε εδώ και χρόνια ότι θα κερδίσει Όσκαρ παίζοντας την Πέιν. Μέχρι στιγμής, η Άνταμς έχει λάβει έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Υποδυόμενη την Τρι

Η Πέιν έχει γίνει βασικό μέλος του εσωτερικού κύκλου της Σουίφτ από τότε που ανέλαβε ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων το 2014, οπότε ο ρόλος θα μπορούσε να είναι απαιτητικός για την Άνταμς. Αφού ίδρυσε την εταιρεία της, Premium PR, με πρώτη και μοναδική πελάτισσα τη Σουίφτ, οι δύο τους αντιμετώπισαν μερικές από τις πιο δύσκολες προκλήσεις της Σουίφτ, συμπεριλαμβανομένης της διαμάχης της με την Κιμ Καρντάσιαν και τον Κάνιε Γουέστ, καθώς και τη μάχη με τον Σκούτερ Μπράουν για τα δικαιώματα της μουσικής της. Η Πέιν είναι γνωστή στους θαυμαστές για τη σθεναρή προστασία της Σουίφτ.

Προς το παρόν, όμως, η βιογραφική ταινία παραμένει μια φαντασία των θαυμαστών, όπως και η επιλογή της Άνταμς. Ίσως χρειαστούν πολλά χρόνια για να γίνει πραγματικότητα, οπότε προς το παρόν, οι θαυμαστές της Σουίφτ ίσως είναι καλύτερα να ξαναδούν το ντοκιμαντέρ της Eras Tour ή να αναζητήσουν Easter eggs για την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι στη χριστουγεννιάτικη ταινία του Hallmark, Holiday Touchdown.

