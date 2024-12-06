Η διάσημη ηθοποιός, Έμιλι Γουάτσον, με την ανεπιτήδευτη δύναμη των ερμηνειών της, τιμήθηκε νωρίτερα φέτος με την Αργυρή Άρκτο Υποστηρικτικής Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Η διάκριση ήρθε για την εξαιρετική της ερμηνεία στο ιστορικό δράμα «Small Things Like These» υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τιμ Μίελαντς.

Η ταινία με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι διαδραματίζεται με φόντο την αληθινή ιστορία των διαβόητων «πλυντηρίων της Μαγδαληνής», τα οποία λειτουργούσαν υπό τη διοίκηση ρωμαιοκαθολικών οργανώσεων από το 1820 έως το 1996 και υπήρξαν σύμβολα καταπίεσης και πόνου για χιλιάδες γυναίκες. Στο πλευρό του Μέρφι συμπρωταγωνιστούν οι Εμιλι Γουάτσον, Εϊλίν Γουόλς και Μισέλ Φάρλεϊ.

Ο δύσκολος ρόλος της «αδελφής Mary» που υποδύθηκε η Έμιλι Γουάτσον προέκυψε από ένα «είδος ονείρου» που είδε ο πρωταγωνιστής.

«Ο Κίλιαν ήθελε να έχει μόνο Ιρλανδούς ηθοποιούς και τότε, νομίζω είχαν ένα μικρό πρόβλημα με την διανομή του ρόλου. Είπε ότι στην πραγματικότητα είδε ένα είδος ονείρου ότι ήμουν εγώ, οπότε μου τηλεφώνησαν και μου πρόσφεραν τον ρόλο. Ήμουν ενθουσιασμένη», αποκαλύπτει σε συνέντευξή της στο Deadline η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Έντα Γουόλς (Enda Walsh) εμπνευσμένο από το ομότιτλο βιβλίο της Κλερ Κίγκαν (Claire Keegan) που κυκλοφόρησε το 2020.

«Το βιβλίο είναι τόσο λαμπρό, και προφανώς οτιδήποτε με τον Κίλιαν είναι. Δεν γνώριζα τότε τη δουλειά του Tιμ, αλλά από τότε έγινα η Νο1 θαυμάστριά του. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Θέλω να πω επίσης ότι ο Κίλιαν είναι ακόμα καλύτερος από ό,τι στο «Oppenheimer», προσθέτει η Γουάτσον.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προετοιμασία του ρόλου και για τη βοήθεια που ζήτησε από τον Μέρφι. «Τηλεφώνησα στον Κίλιαν πριν πάρω το ρόλο και τον ρώτησα: 'Κοίτα, από πού μπορεί να προέρχεται αυτή η γυναίκα; Από πού μπορεί να είναι από την Ιρλανδία; Έτσι θα μπορούσα να το κάνω;'. Μόλις φτάσαμε στο πλατό, ήμασταν απόλυτα μέσα σε αυτό και ο Κίλιαν, ο οποίος ήταν υπέροχος, ευγενικός και αξιαγάπητος εκτός πλατό, κρατούσε κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό του, προστατεύοντας τον από αυτή τη γυναίκα. Κρατούσε την ανάσα του για όσο περισσότερο μπορούσε. Και ήταν συναρπαστικό ως ηθοποιός, να μπαίνεις σε μια σκηνή που είναι τόσο δυνατή...όταν είδα την ταινία στο Βερολίνο, ήθελα να σπάσω κάτι. Με εξόργισε τόσο πολύ», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

