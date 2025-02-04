Λογαριασμός
Οι πρώτες εικόνες από το "Hurry Up Tomorrow", του πολυαναμενόμενου ψυχολογικού θρίλερ του The Weeknd

Το στόρι: Ένας μουσικός που υποφέρει από αϋπνία παρασύρεται σε μια Οδύσσεια με μία άγνωστη, που αρχίζει να ξετυλίγει τον πυρήνα της ύπαρξής του

Hurry Up Tomorrow: Οι πρώτες εικόνες από το θρίλερ του The Weeknd

Η Lionsgate δημιοσίευσε τις πρώτες εικόνες του επερχόμενου ψυχολογικού θρίλερ του The Weeknd, "Hurry Up Tomorrow", τις οποίες ανήρτησε και ο ίδιος ο σταρ στους λογαρισμούς του στα social media, με την ενημέρωση ότι αύριο θα κυκλοφορήσει και το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, 

Με πρωταγωνιστές τη Τζένα Ορτέγκα, τον Μπάρι Κιόγκαν και τον ίδιο τον Καναδό τραγουδιστή και παραγωγό The Weeknd, η ταινία συνοδεύει το καινούριο, ομώνυμο άλμπουμ του καλλιτέχνη. 

«Ένας μουσικός που υποφέρει από αϋπνία παρασύρεται σε μια Οδύσσεια με μία άγνωστη που αρχίζει να ξετυλίγει τον πυρήνα της ύπαρξής του» αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Την ταινία «Hurry Up Tomorrow» σκηνοθετεί ο Τρέι Έντουαρντ Σουλτς, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο με τους The Weeknd και Reza Fahim. Παραγωγοί είναι οι The Weeknd, Fahim, Kevin Turen και Harrison Kreiss.

Η ταινία Hurry Up Tomorrow θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 16 Μαΐου.
 

