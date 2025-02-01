Οι Έλιοτ Πέιτζ και Τζον Λεγκουιζάμο στο καστ της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

Δύο ακόμη ηθοποιοί προστίθενται στο εντυπωσιακό καστ της επερχόμενης κινηματογραφικής μεταφοράς της Οδύσσειας του Ομήρου σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν, όπως αναφέρει το Feature First.

Πρόκειται για τον Έλιοτ Πέιτζ, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη το 2010 στην ταινία «Inception» και τον Τζον Λεγκουιζάμο.

Το λαμπερό καστ της φιλόδοξης παραγωγής περιλαμβάνει τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Zendaya, Τζον Μπέρνταλ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Σαρλίζ Θερόν και Μπένι Σαφντί.

Παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες για τους ρόλους τους δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, η συμμετοχή τους στην ταινία αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο ήδη υψηλού επιπέδου καστ.

Η «Οδύσσεια» φέρεται να έχει προϋπολογισμό 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στη Σικελία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Μαρόκο με τη χρήση νέας τεχνολογίας IMAX. Όπως αποκάλυψε το Variety αυτή την εβδομάδα, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη τα γυρίσματα στην Φαβινιάνα, ένα ιταλικό νησί δυτικά της Σικελίας.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας της «Οδύσσειας» έχει οριστεί για τις 17 Ιουλίου του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

