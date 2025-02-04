Κάννες: Η Ζυλιέτ Μπινός πρόεδρος της επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ των Καννών επέλεξε ένα από τα πιο γνωστά στον κόσμο πρόσωπα του γαλλικού κινηματογράφου και μια πολιτικοποιημένη προσωπικότητα, την ηθοποιό Ζυλιέτ Μπινός (Juliette Binoche), ως πρόεδρο της επιτροπής του 78ου Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 ως τις 24 Μαΐου.

Tο μεγαλύτερο παγκόσμιο ραντεβού του σινεμά επιλέγει μία από τις πιο γνωστές διεθνώς σταρ, αγαπημένη τόσο του κοινού όσο και των κριτικών.

Είναι μία από τις λίγες που έχει βραβευτεί τόσο στις Κάννες, για την ταινία «Γνήσιο αντίγραφο» του Ιρανού Αμπάς Κιαροστάμι, όσο και στη Μόστρα της Βενετίας και στην Μπερλινάλε. Έχει επίσης κερδίσει Όσκαρ, το 1997, για δεύτερο ρόλο στον «Άγγλο ασθενή».

Η Ζυλιέτ Μπινός, η οποία έχει δουλέψει με τους Γάλλους Ζαν-Λυκ Γκοντάρ και Λεός Καράξ, αλλά επίσης με τον Πολωνό Κριστόφ Κισλόφσκι, τον Καναδό Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ ή τον Αυστριακό Μίχαελ Χάνεκε, είχε περπατήσει για πρώτη φορά στο κόκκινο χαλί των Καννών το 1985 για το «Ραντεβού» του Αντρέ Τεσινέ.

«Περιμένω με ανυπομονησία να μοιραστώ αυτές τις στιγμές με τα μέλη της επιτροπής και το κοινό. Το 1985, ανέβαινα τα σκαλιά για πρώτη φορά με τον ενθουσιασμό και την αβεβαιότητα μιας νεαρής ηθοποιού. Δεν φανταζόμουν ότι θα επέστρεφα 40 χρόνια μετά μ' αυτό τον τιμητικό ρόλο της προέδρου της επιτροπής. Αντιλαμβάνομαι το προνόμιο, την ευθύνη και την απόλυτη ανάγκη ταπεινοφροσύνης», δηλώνει στην ανακοίνωση.

Με την επιλογή της Ζυλιέτ Μπινός, το Φεστιβάλ των Καννών επιλέγει μια πολιτικοποιημένη καλλιτέχνιδα, η οποία δεν διστάζει να πάρει αριστερές θέσεις, υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των γυναικών στο Ιράν, της οικολογίας ή των παράτυπων μεταναστών, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η 60χρονη ηθοποιός διαδέχεται τη σκηνοθέτιδα της ταινίας «Μπάρμπι» Γκρέτα Γκέργουιγκ, η οποία ήταν πέρυσι πρόεδρος του Φεστιβάλ. Η Γκέργουιγκ είχε απονείμει το Χρυσό Φοίνικα στην αμερικανική ταινία Σον Μπέικερ.

«Για δεύτερη φορά στην ιστορία του Φεστιβάλ, δύο γυναίκες καλλιτέχνες θα διαδεχθούν η μία την άλλη» στην προεδρία της επιτροπής, υπογράμμισαν οι οργανωτές σε ανακοίνωσή τους. Η προηγούμενη φορά ήταν στα χρόνια του 1960, όταν η ντίβα του ιταλικού κινηματογράφου Σοφία Λόρεν είχε διαδεχθεί την Ολίβια ντε Χάβιλαντ («Όσα παίρνει ο άνεμος»...).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

