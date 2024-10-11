Henry Cavill: Θα πρωταγωνιστήσει στη live-action ταινία του «Voltron»

Ο Χένρι Καβίλ θα πρωταγωνιστήσει στη live-action ταινία του «Voltron» για τα Amazon MGM Studios. Στη σκηνοθετική καρέκλα θα βρεθεί ο Ρόουσον Μάρσαλ Θέρμπερ, σε σενάριο που έγραψε μαζί με την Έλεν Σάνμαν. Σύμφωνα με το Variety, ο Θέρμπερ έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία δράσης «Red Notice» στο Netflix το 2021 με πρωταγωνιστές τους Γκαλ Γκαντότ, Ράιαν Ρέινολντς και Ντουέιν Τζόνσον.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής της νέας ταινίας φυλάσσονται ως επτασφράγιστο μυστικό. Στο καστ προστίθεται και ο ανερχόμενος ηθοποιός Ντάνιελ Κουίν-Τόι, ο οποίος εντυπωσίασε τον Θέρμπερ με την ερμηνεία του στο «Romeo and Juliet» πλάι στον Τομ Χολάντ. Η ταινία θα είναι μια προσαρμογή της διάσημης σειράς anime που έκανε ντεμπούτο το 1984 και ακολουθεί μια ομάδα πέντε νεαρών εξερευνητών του διαστήματος που όλοι μαζί χειρίζονται το ομότιτλο Super Robot.

Στην παραγωγή θα βρίσκονται μαζί με τον Θέρμπερ οι Τοντ Λίμπερμαν, Ντέιβιντ Χόμπερμαν και Μπομπ Κόπλαρ από τη World Events Productions που κατέχει τα δικαιώματα του Voltron.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

