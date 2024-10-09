«Moana 2»: Η Βαϊάνα και ο Μάουι σε νέες περιπέτειες – Δείτε το trailer της ταινίας

Τα Walt Disney Animation Studios έδωσαν στη δημοσιότητα ένα ολοκαίνουργιο τρέιλερ του «Moana 2 («Βαϊάνα» στα ελληνικά)», στο οποίο η πρωταγωνίστρια ταξιδεύει στις μακρινές θάλασσες της Ωκεανίας και βιώνει μία πρωτόγνωρη περιπέτεια έχοντας στο πλευρό της τον φίλο της Maui.

Η Αουλι'ι Κραβάλο επιστρέφει και δανείζει τη φωνή της στην πρωταγωνίστρια, ενώ ερμηνεύει ένα νέο τραγούδι με τίτλο «We're Back». Στο φωνητικό καστ επιστρέφει και ο Ντουέιν Τζόνσον ως Maui ανάμεσα στους Άλαν Τούντικ, Ρέιτσελ Χάουζ, Τεμουέρα Μόρισον, Νικόλ Σέρτζινγκερ και Ροουζ Ματαφέο.

Το σίκουελ της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας «Moana» σκηνοθετήθηκε από τους Jason Hand, Dana Ledoux Miller και David Derrick Jr., ενώ οι δύο τελευταίοι έγραψαν και το σενάριο μαζί με τον Jared Bush. Η μουσική είναι των βραβευμένων με Grammy Abigail Barlow και Emily Bear, της υποψήφιας για Grammy Opetaia Foa'i και του τρεις φορές βραβευμένους με Grammy Mark Mancina.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «αφού λαμβάνει μια απροσδόκητη κλήση από τους προγόνους της, η Βαϊάνα πρέπει να ταξιδέψει στις μακρινές θάλασσες της Ωκεανίας και σε επικίνδυνα, αχαρτογράφητα νερά για μια περιπέτεια που δεν μοιάζει με οτιδήποτε έχει ζήσει στο παρελθόν».

Οι θαυμαστές της ταινίας γνώρισαν για πρώτη φορά την ηρωίδα το 2016 «όταν ξεκίνησε μια αποστολή για να σώσει τον λαό της στο νησί Μότου Νούι του Ειρηνικού». Σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα $640 εκατομμύρια ενώ απέσπασε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.