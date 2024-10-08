Το θρίλερ «The Seed of the Sacred Fig» που γυρίστηκε κρυφά στο Ιράν από τον Μοχάμαντ Ρασούλοφ αποτελεί τη γερμανική πρόταση στη φετινή κούρσα των Όσκαρ για την κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Μία πρώτη εικόνα δίνει το τρέιλερ που αποκαλύφθηκε από την ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής Neon. Το «Seed of the Sacred Fig» επικεντρώνεται «σε μία τυπική μεσοαστική οικογένεια που μπαίνει στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν ο Ιμάν (Misagh Zare) διορίζεται ανακριτής στο Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης την ώρα που στη χώρα ξεσπούν μεγάλες διαδηλώσεις κατά της αυταρχικής κυβέρνησης. Συνειδητοποιεί ότι η δουλειά του είναι ακόμη πιο επικίνδυνη από ό,τι περίμενε, κάνοντάς τον όλο και πιο παρανοϊκό και δύσπιστο, ακόμη και απέναντι στην ίδια του τη σύζυγο Νατζμέχ και τις κόρες του Σάνα και Ρεζβάν» σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη. «Όταν το όπλο που του έχει δοθεί εξαφανίζεται μυστηριωδώς, υποπτεύεται την οικογένειά του και επιβάλλει δρακόντεια μέτρα που δοκιμάζουν τους οικογενειακούς δεσμούς, την ώρα που οι κοινωνικοί κανόνες καταρρέουν».

Πρωταγωνιστούν, επίσης, οι Soheila Golestani, Mahsa Rostami, Setareh Maleki, Niousha Akhshi, Reza Akhlaghi, Shiva Ordooei και Amineh Arani.

Ο Ρασούλοφ, ο οποίος έχει φυλακιστεί πολλές φορές για τις ταινίες του που ρίχνουν φως στην απολυταρχική κυβέρνηση της χώρας του δήλωσε στον Guardian ότι ήταν ένα από τα πολλά σενάρια που έγραψε όσο βρισκόταν στη φυλακή Evin της Τεχεράνης. Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης κατόρθωσε να διαφύγει από την πατρίδα του, μετά την απόφαση του Επαναστατικού Δικαστηρίου της Τεχεράνης που τον καταδίκαζε σε 8 χρόνια φυλάκιση και μαστίγωμα, σύμφωνα με το Indiewire. Αυτή τη στιγμή μένει στο Βερολίνο.

Το «The Seed of the Sacred Fig» θα προβληθεί στις 13 Οκτώβρη στον κινηματογράφο Άστυ, στο πλαίσιο του 30ου Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και θα κάνει το ντεμπούτο του σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους την Εβδομάδα των Ευχαριστιών, στις 27 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

