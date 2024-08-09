Jamie Lee Curtis-Cate Blanchett: Η φιλία τους και η νέα ταινία «Borderlands»

Πρώτα δήλωσε ότι η συμμετοχή της Κέιτ Μπλάνσετ στην ταινία «Borderlands» ήταν «ο μοναδικός λόγος» που αποφάσισε να πάρει μέρος στην ταινία και στη συνέχεια η Τζέιμι Λι Κέρτις είπε ότι η εμπειρία της συνεργασίας ήταν ακόμη καλήτερη από ό,τι ήλπιζε ότι θα ήταν.

«Αυτό που δεν ήξερα είναι ότι θα γινόμασταν φίλες» δήλωσε η Κέρτις στο THR στο περιθώριο εκδήλωσης θαυμαστών στο Λος Άντζελες με αφορμή την έναρξη προβολής στους κινηματογράφους.

«Είχα μια υπέροχη εμπειρία μαζί της και ήταν υπέροχο που έγινα φίλη με κάποια που θαυμάζω για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Περάσαμε μερικές πολύ προσωπικές στιγμές μαζί και είναι ένας όμορφος άνθρωπος» τόνισε.

Οι δυο σταρ μαζί με τους Κέβιν Χαρτ, Τζακ Μπλακ, Αριάνα Γκρινμπλατ, Έντγκαρ Ραμίρεζ πρωταγωνιστούν στην ταινία που σκηνοθέτησε ο Έλι Ροθ, η οποία είναι μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού. Ο Χαρτ στάθηκε επίσης στη συνεργασία με «δύο απίστευτες θρυλικές ηθοποιούς την Κέιτ και την Τζέιμι» σημειώνοντας: «Ήταν τιμή και μπορώ να πω ότι μπόρεσα να μάθω τόσα πολλά» σημείωσε.

Απευθυνόμενος σε όσους αγαπούν το παιχνίδι και βλέπουν με σκεπτικισμό την ταινία το μήνυμα του Ροθ ήταν: «Να είστε ανοιχτόμυαλοι και αφήστε τον εαυτό σας να σας κάνει μια βόλτα. Είναι μια ταινία στην οποία μπορείτε να πάρετε τα παιδιά σας. Είναι επίσης μια ιστορία που δεν έχετε ξαναδεί με χαρακτήρες που αγαπάτε, οπότε αφήστε τον εαυτό σας να σας κάνει μια βόλτα και απλά να περάσετε υπέροχα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

