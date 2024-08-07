Ο Γουέσλι Σνάιπς κατέρριψε δύο ρεκόρ Γκίνες με την εμφάνιση του στην ταινία «Deadpool & Wolverine». Ο ηθοποιός επέστρεψε ως ημι-βαμπίρ Blade στο Deadpool & Wolverine 25 χρόνια και 340 ημέρες μετά την πρώτη του εμφάνιση του χαρακτήρα στην ταινία Blade το 1998. Συνεπώς είναι ο ηθοποιός με τη μεγαλύτερης διάρκειας καριέρα ως χαρακτήρας της Marvel, σύμφωνα με τον οργανισμό των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες.

Ο Σνάιπς κατέρριψε το ρεκόρ του χαρακτήρα Wolverine, που υποδύεται ο Χιου Τζάκμαν, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο X-Men πριν από 24 χρόνια.

Ο Τζάκμαν αναμενόταν να αποσπάσει το ρεκόρ από τον Σερ Πάτρικ Στιούαρτ η πρώτη εμφάνιση του οποίου ως Charles Xavier έγινε επίσης στην ίδια ταινία και η τελευταία στο Doctor Strange in the Multiverse of Madness το 2022.

Wesley Snipes Broke Two Guinness World Records in Returning as Blade for 'Deadpool & Wolverine' https://t.co/P1Ty7kL2rC — People (@people) August 5, 2024

Η σύντομη εμφάνιση του Σνάιπς σηματοδοτεί επίσης το μεγαλύτερο κενό μεταξύ των εμφανίσεων χαρακτήρα σε ταινίες της Marvel. Εμφανίστηκε τελευταία φορά ως Blade πριν από 19 χρόνια και 231 ημέρες στο Blade: Trinity καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχε προηγουμένως ο Άλφρεντ Μολίνα που υποδύθηκε τον Doc Ock στο Spider-Man 2 το 2004 και ξανά στο Spider-Man: No Way Home το 2021.

Στην τρίτη ταινία της σειράς Deadpool, που άρχισε να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 26 Ιουλίου, ο Ράιαν Ρέινολντς επιστρέφει ως Deadpool μαζί με τον γενειοφόρο μεταλλαγμένο Wolverine που ενσαρκώνει ο Χιου Τζάκμαν.

Ο Γουέσλι Σνάιπς εμφανίστηκε στην ταινία «Blade: Trinity» με τον Ράιαν Ρέινολντς, ο οποίος υποδύθηκε τον Hannibal King και είπε ότι αρχικά δίσταζε να επαναλάβει τον ρόλο όταν ο Ρέινολντς τον προσέγγισε.

«Δεν πίστευα ότι ήταν δυνατό. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε» είπε ο Σνάιπς στο ΕW. «Νόμιζα ότι δεν είχε νόημα για μένα, αλλά όταν λαμβάνεις μια κλήση από τον Ράιαν Ρέινολντς απροσδόκητα μετά από 20 χρόνια, λες "εντάξει, πρέπει να δεχτώ αυτήν την κλήση"» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.