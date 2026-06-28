Τροχαίο δυστύχημα στη Βαρυμπόμπη – Ένας νεκρός μετά από εκτροπή οχήματος

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, στο ρεύμα προς Λαμία, στον παράδρομο της παλαιάς Εθνικής Οδού, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ERTNews, ο οδηγός κινούνταν στο σημείο όταν, πιθανότατα λόγω της ύπαρξης μιας διχάλας, αποπροσανατολίστηκε, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τοιχίο. Το αυτοκίνητο στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ο οδηγός ανασύρθηκε νεκρός.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις για την απομάκρυνση του οχήματος, το οποίο έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδήρου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα ή την ηλικία του θύματος, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

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