Υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Κυριακή ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 30 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και νωρίς το πρωί ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην Ήπειρο, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στη νότια Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.





Πηγή: skai.gr

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