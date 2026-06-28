Έμειναν στο μηδέν Κολομβία και Πορτογαλία

Η Κολομβία με την Πορτογαλία έμειναν σε ένα εξαιρετικό ματς στο 0-0, αλλά οι Λατινοαμερικάνοι πήραν την πρώτη θέση στον όμιλο του Μουντιάλ. Και θα μπορούσαν να το είχαν κάνει και με διαφορά, αλλά η αστοχία τους, ο Ντιόγκο Κόστα και το ακυρωθέν γκολ του Σάντσες στο 90' τους άφησαν στους επτά βαθμούς και τους έστειλαν στην Γκάνα.

Μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης η Κολομβία έφτασε πολύ κοντά στο 1-0. Ο Σάντσες έκανε τη βαθιά μπαλιά με στόχο τον Ντίας, ο Κανσέλο έκανε κακό υπολογισμό, ο εξτρέμ της Μπάγερν σούταρε, η μπάλα κόντραρε και ο Κόρδοβα που μπήκε στη φάση, αστόχησε με το κεφάλι στέλνοντας την μπάλα άουτ εξ επαφής.

Οι Λατινοαμερικάνοι είχαν κλείσει εξαιρετικά τους διαδρόμους των Πορτογάλων και στο 17' πλησίασαν ξανά στο γκολ, όταν ο Αρίας έκανε το κλέψιμο, κουβάλησε την μπάλα, την «έσπασε» δεξιά στον Κόρδοβα που έκανε πολύ δυνατό σουτ, αλλά ο Ντιόγκο Κόστα, πανέτοιμος, επενέβη διατηρώντας το 0-0.

Η πρώτη τελική της Πορτογαλίας ήρθε στο 24' από στατική φάση, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να εκτελεί ένα φάουλ από πολύ μακρινή απόσταση, το οποίο ωστόσο μπλόκαρε εύκολα ο Βάργκας.

Η ομάδα του Μαρτίνεθ έπαιρνε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στο 39' έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της στο ματς, όταν ο Κανσέλο έκανε γύρισμα στο σημείο του πέναλτι, ο Μπρούνο Φερνάντες βρέθηκε ολομόναχος, έκανε το κοντρόλ και σούταρε δυνατά, αλλά ο Βάργκας, προχώρησε σε τεράστια, ενστικτώδη, επέμβαση κρατώντας το 0-0!

Στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου ήταν η ώρα του Ντιόγκο Κόστα να δείξει τα αντανακλαστικά του, αρχικά σε αδύναμο σουτ του Πουέρτα και εν συνεχεία σε εξαιρετικά τεχνικό πλασέ του Χάμες με το 0-0 να συνοδεύει τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια.

H Kολομβία ήταν εκείνη που στο δεύτερο μέρος απείλησε πρώτη με δυο μακρινά σουτ, αρχικά του Λέρμα στο 47' το οποίο έδιωξε με τις γροθιές ο Ντιόγκο Κόστα, ενώ στη συνέχεια ο τερματοφύλακας της Πόρτο, μπλόκαρε την προσπάθεια και του Γιόν Αρίας, κρατώντας το 0-0.

Οι Κολομβιανοί συνέχισαν να πιέζουν και στο 62' έχασαν μια ακόμη σπουδαία ευκαιρία, όταν από κάθετη του Χάμες, ο Αρίας έκανε εξαιρετικό γύρισμα και ο Ρίος με σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα λίγο άουτ!

Μόλις τρία λεπτά αργότερα η Κολομβία, έφτασε πάλι κοντά στο γκολ όταν μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή της Πορτογαλίας ο Αρίας έκανε ένα πολύ δυνατό σουτ το οποίο απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ντιόγκο Κόστα!

Λίγο πριν φύγει από το ματς, ο Χάμες, προσπάθησε να πάρει το ματς επάνω του και να κάνει το 2-1 όταν μετά από απομάκρυνση της μπάλας, αυτή έφτασε στον αρχηγό της Κολομβίας που έκανε το μονοκόμματο σουτ, αλλά ο Βέιγκα με το κεφάλι έσωσε την εστία του.

Λίγο πριν το φινάλε η Κολομβία βρήκε δίχτυα με τον Ντάβιντσον Σάντσες, ο οποίος σκόραρε με κοντινή κεφαλιά, αλλά το τέρμα του δεν μέτρησε και έτσι η Κολομβία, ακόμη και με το τελικό 0-0, πήρε την πρώτη θέση στον 11ο όμιλο, αφήνοντας στη δεύτερη, την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο.



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