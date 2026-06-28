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Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 28 Ιουνίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:05, δύση ήλιου στις 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 47 λεπτά

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Εορτολόγιο

Σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου και τη μνήμη του Οσίου Γερμανού του Ρώσου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα *
  • Γερμανός.

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:05 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 47 λεπτά

Σελήνη 13.3 ημερών

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
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