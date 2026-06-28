Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 28 Ιουνίου

Σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου και τη μνήμη του Οσίου Γερμανού του Ρώσου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα *

Γερμανός.

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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Πηγή: skai.gr

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