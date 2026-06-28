Αποδείχθηκε… λίγα λεπτά υπόθεση η πρωτιά για την Αγγλία. Τα «λιοντάρια» επικράτησαν 2-0 του αποκλεισμένου Παναμά, παρουσιάζοντας δύο πρόσωπα στο ματς. Στο πρώτο μέρος η ομάδα του Τούχελ ήταν προβλέψιμη, αλλά στο δεύτερο βελτιώθηκε και με δύο κολλητά γκολ, λύγισε την ομάδα του Κρίστιανσεν.

Κορυφαίος ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος είχε γκολ και ασίστ. Ο άσος της Ρεάλ άνοιξε το σκορ στο 62’ με προβολή έπειτα από κόρνερ και πέντε λεπτά μετά σέρβιρε για τον Κέιν, ο οποίος πέτυχε ιστορικό γκολ. Αφού έγινε ο πρώτος σκόρερ της Αγγλίας στα τελικά Μουντιάλ.

Το ματς

Ο Παναμάς επιδίωξε να κάνει τον απόλυτο αιφνιδιασμό στην Αγγλία, αφού αμέσως μετά τη σέντρα τροφοδοτήθηκε ο Ροντρίγκες, ο οποίος σούταρε, αλλά ο Πίκφορντ ήταν σε ετοιμότητα και μάζεψε.

Ο Ράσφορντ έκανε μακρινό σουτ στο 10’ με τον Μοσκέρα να διώχνει, ενώ έπειτα μάζεψε τη σέντρα του Σάκα. Εύκολα μπλόκαρε ο Μοσκέρα στο 15’ μετά το σουτ του Σάκα. Οι Βρετανοί είχαν την κατοχή της μπάλας, δίχως να μπορέσουν να αγχώσουν τον αντίπαλό τους, που είχε πολυπρόσωπη άμυνα, με το παιχνίδι της ομάδας του Τούχελ να είναι προβλέψιμο.

Από τον Ροντρίγκες έγινε και η δεύτερη καλή στιγμή του Παναμά, με τον Πίκφορντ να εξουδετερώνει.

Στο 38’ ο Ράσφορντ πήρε την κεφαλιά από πολύ καλή θέση και η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια.

Πολύ πιο σοβαρή εμφανίστηκε η Αγγλία στο δεύτερο μέρος. Η άνοδός της παραλίγο να συνδυαστεί με ένα τυχερό γκολ, με τον Αντράντε να φλερτάρει στο 52’ με αυτογκόλ από άτσαλο διώξιμο. Τέσσερα λεπτά μετά ο Παναμάς είχε καλή στιγμή, με τον Ροντρίγκες να κάνει σουτ λίγο έξω. Ο Μοσκέρα αποσόβησε το γκολ σε δυνατό σουτ του Κέιν στο 57’.

Ο δρόμος προς τη νίκη άνοιξε στο 62’ με τον Μπέλιγχαμ. Ο άσος της Ρεάλ έκανε προβολή μετά από εκτέλεση κόρνερ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Πέντε λεπτά μετά ήρθε και το 2-0 για τους Βρετανούς, με τον σκόρερ να γίνεται δημιουργός, σερβίροντας από τα αριστερά για το κεφάλι του Κέιν που κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα.

Ενδιάμεσα ο Παναμάς είχε πολύ καλή στιγμή με τον Μουρίγιο, ο οποίος πλάσαρε άστοχα σχεδόν από το ύψος του πέναλτι.

Στη συνέχεια το...τελείωσε ο Χάρι Κέιν. Ο σέντερ φορ της Μπάγερν και αρχηγός των «τριών λιονταριών», έγραψε το 2-0 για την ομάδα του, όταν από τη σέντρα του Μπέλιγχαμ, έστειλε με υπέροχη κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του Παναμά στο 67'!

Με τον τρόπο αυτόν, ο Κέιν έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ της Αγγλίας στα Μουντιάλ με 11 γκολ ξεπερνώντας κατά ένα, τον σπουδαίο Γκάρι Λίνεκερ!

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