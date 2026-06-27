Παναθηναϊκός: Οδεύει προς ΑΠΟΕΛ ο Λημνιός

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ενισχύεται με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς έχει προχωρήσει σε πέντε πολύ σημαντικές προσθήκες ενόψει της νέας σεζόν, την στιγμή που ο Τζέικομπ Νίστρουπ, «χτίζει» στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, την ομάδα του.

Μέσα στον σχεδιασμό συμπεριλαμβάνεται και η αποσυμφόρηση του ρόστερ, με τους «κομμένους» ποδοσφαιριστές να αναζητούν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Ανάμεσά τους και ο Δημήτρης Λημνιός.

Ο Έλληνας εξτρέμ, δεν βρίσκεται στα πλάνα του Παναθηναϊκού και οδεύει προς τον ΑΠΟΕΛ! Στο «τριφύλλι» υπάρχει έντονη κινητικότητα για την παραχώρηση του Λημνιού με την κυπριακή ομάδα να είναι έτοιμη να τον αποκτήσει και τους πράσινους να γλιτώνουν το μισό συμβόλαιό του!

Οι εξελίξεις, αναμένεται να έρθουν άμεσα με τον Λημνιό να αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, έχοντας αγωνιστεί σε 30 ματς, με 1 γκολ και μια ασίστ, ενώ πέρυσι έπαιξε ως δανεικός στη Φορτούνα Σιτάρντ με «γεμάτη» σεζόν (36 συμμετοχές, 2 γκολ, 8 ασίστ).

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