Έβαλε από... κάτω την Γκάνα η Κροατία! Η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς, φύλαγε το καλύτερο για το τέλος, καθώς επικράτησε 2-1 των Αφρικανών και τερμάτισε στη 2η θέση του 12ου ομίλου του Μουντιάλ, αφήνοντας την ομάδα του Κάρλος Κεϊρόζ στην 3η θέση, αλλά με εισιτήριο για τα νοκ άουτ.

Το ματς

Η πρώτη μεγάλη φάση από πλευράς Κροατίας ήρθε στο 17ο λεπτό. Η ομάδα του Ζόραν Ντάλιτς βγήκε με ιδανικό τρόπο στην αντεπίθεση, με τον Βλάτσιτς να κάνει ωραίο διαγώνιο σουτ και την μπάλα να βρίσκει στο δεξί δοκάρι του Ασάρε.

Τελικά η Κροατία βρήκε το γκολ λίγο μετά το hydration break, με τον Σούτσιτς να κάνει δυνατό σουτ, την μπάλα να βρίσκει σε πόδια για να καταλήξει στα αντίπαλα δίχτυα στο 31ο λεπτό.

Η Γκάνα απείλησε για πρώτη φορά στο 40’, με το σουτ του Σεμένιο να περνάει εκτός. Μέχρι την ανάπαυλα δεν έγινε κάποια αξιοσημείωτη φάση.

Ο Ισάκου είχε ωραίο φαλτσαριστό σουτ στο 47’, με την μπάλα να φεύγει πάνω από την εστία της Κροατίας.

Η Γκάνα «χτύπησε» σαν… κόμπρα στο 73’, πιάνοντας στον ύπνο την Κροατία μετά από στατική φάση, με προβολή από τον Λούκασεν να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Δέκα λεπτά χρειάστηκε η Hrvatska για να ανακτήσει τα κεκτημένα, με τον Βλάτσιτς, που νωρίτερα είχε δοκάρι να σκοράρει με κεφαλιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.