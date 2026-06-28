Ιορδανία - Αργεντινή: Ο Λο Σέλσο και ο Λαουτάρο έβαλαν μπροστά την «Αλμπισελέστε»

Η Αργεντινή πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης με την Ιορδανία, βρίσκοντας δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και βάζοντας γερά θεμέλια για ακόμη μία νίκη στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Το 1-0 ήρθε στο 19ο λεπτό, όταν η «Αλμπισελέστε» κέρδισε φάουλ λίγο έξω από την περιοχή. Ο Τζιοβάνι Λο Σέλσο ανέλαβε την εκτέλεση και με εξαιρετικό αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι», αφήνοντας ανήμπορο να αντιδράσει τον Αμπουλάιλα. Ένα γκολ υψηλής κλάσης, που θύμισε τις χαρακτηριστικές εκτελέσεις του Λιονέλ Μέσι.

Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές συνέχισαν να πιέζουν και στο 31' διπλασίασαν τα τέρματά τους. Μετά από φάση διαρκείας, στην οποία ο Λαουτάρο Μαρτίνες σημάδεψε αρχικά το δοκάρι, ο διαιτητής κλήθηκε από το VAR να εξετάσει μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή και υπέδειξε την άσπρη βούλα.

Ο επιθετικός της Αργεντινής ανέλαβε την εκτέλεση και με δυνατή εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το 2-0, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.



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