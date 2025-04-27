O βραβευμένος με Όσκαρ Μάικλ Κίτον πρόκειται να ενταχθεί στο εντυπωσιακό καστ της επερχόμενης μεταφοράς του μυθιστορήματος «The Whisper Man» του Άλεξ Νορθ στο Netflix.

Πρωταγωνιστεί ο θρυλικός Ρόμπερτ Ντε Νίρο και μαζί του οι Άνταμ Σκοτ, Μισέλ Μόναγκαν, Τζον Κάρολ Λιντς, Χάμις Λίνκλεϊτερ και Όουεν Τιγκ, μεταξύ άλλων.

Αν και πηγές στο Deadline αναφέρουν ότι ο ρόλος του Κίτον θα είναι μικρός, η σύμπραξη και μόνο των δύο πρωταγωνιστών στην ίδια ταινία για πρώτη φορά μετά το «Jackie Brown» του 1997 αναμένεται να ενθουσιάσει τους κοινό τους.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς ‘Ασκροφτ (James Ashcroft) ενώ τη διασκευή του σεναρίου οι Μπεν Τζέικομπι (Ben Jacoby) και Τσέις Πάλμερ (Chase Palmer).

Το πρότζεκτ ακολουθεί «έναν συγγραφέα αστυνομικών ιστοριών, ο οποίος μετά την απαγωγή του 8χρονου γιου του, αναζητά βοήθεια από τον απόμακρο πατέρα του, έναν συνταξιούχο πρώην αστυνομικό, για να ανακαλύψει μια σύνδεση με την εδώ και δεκαετίες υπόθεση ενός καταδικασμένου κατά συρροή δολοφόνου, γνωστού ως ‘The Whisper Man’».

Τα αδέλφια Ρούσο και ο Μάκλ Ντίσκο (Michael Disco) θα αναλάβουν μέρος της παραγωγής για την AGBO, σηματοδοτώντας την έκτη συνεργασία με το Netflix. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο μήνα στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ. Ο Κίτον αναλαμβάνει τον νέο ρόλο μετά την ξεχωριστή του ερμηνεία στο σίκουελ του «Σκαθαροζούμη» το οποίο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποσπώντας θετικές κριτικές και φέρνοντας στα ταμεία πάνω από 452 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

