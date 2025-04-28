Στο διάσημο Dolby Theatre, το Σάββατο 26 Απριλίου, το Χόλιγουντ τίμησε τον εμβληματικό σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς (Life Achievement Award), την ανώτατη διάκριση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (AFI).

Η εκδήλωση συγκέντρωσε θρυλικές προσωπικότητες της μεγάλης οθόνης όπως οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο, Άνταμ Ντράιβερ, Χάρισον Φορντ, Μόργκαν Φρίμαν, Ντάστιν Χόφμαν, Ρον Χάουαρντ, Σπάικ Λι, Νταϊάν Λέιν και Ραλφ Μάτσιο, που απέτισαν φόρο τιμής στον δημιουργό του «Νονού» και του «Αποκάλυψη Τώρα», για την τεράστια συνεισφορά του στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου.

The opening to the #AFILife Achievement Award Gala Tribute to Francis Ford Coppola...a well-deserved standing ovation for the Godfather of Film. 👏 👏 👏 pic.twitter.com/xVUlOSKjud — AFI (@AmericanFilm) April 27, 2025

Σύμφωνα με το AP, το βραβείο παρέδωσαν δύο από τους πιο στενούς φίλους και συνεργάτες του, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο Τζορτζ Λούκας, με τον πρώτο να χαρακτηρίζει τον «Νονό» ως τη «σπουδαιότερη αμερικανική ταινία που έγινε ποτέ».

«Έχεις πάρει ό,τι υπήρχε πριν και έχεις επανακαθορίσει τον κανόνα του αμερικανικού κινηματογράφου και κάνοντάς το αυτό, έχεις εμπνεύσει μία γενιά δημιουργών που θέλουν να σε κάνουν περήφανο για το έργο τους», συμπλήρωσε επί σκηνής ο Σπίλμπεργκ.

Ο Λούκας, μιλώντας για την πολυετή φιλία τους που ξεκίνησε το 1968 στα γυρίσματα του «Finian's Rainbow», τον χαρακτήρισε «ήρωά του» πριν του απονείμει το βραβείο.

«Μάζεψες μία ομάδα φοιτητών του κινηματογράφου και μας συσπείρωσες. Μετακομίσαμε στο Σαν Φρανσίσκο, ελπίζοντας να νικήσουμε το σύστημα. Και το κάναμε. Όπως οι κινηματογραφιστές από την αυγή της τέχνης, δεν είχαμε κανόνες. Τους γράψαμε και εσύ κρατούσες την πένα», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ευχαριστήρια ομιλία του, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα αναφέρθηκε με συγκίνηση στους ανθρώπους που αποτέλεσαν το πραγματικό «σπίτι» του, φίλους και οικογένεια που τον στήριξαν και τον ενέπνευσαν σε όλη την πορεία του. «Τώρα καταλαβαίνω, εδώ μπροστά σας, ότι το μέρος που με δημιούργησε, το σπίτι μου, δεν είναι καθόλου όλα αυτά, οι τόποι και οι μνήμες, αλλά εσείς, φίλοι, συνάδελφοι, δάσκαλοι, οικογένεια, γείτονες, όλα τα όμορφα πρόσωπα που με υποδέχονται ξανά, γιατί είμαι και θα είμαι πάντα ένας από εσάς», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.