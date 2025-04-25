Η 83η απονομή των Χρυσών Σφαιρών θα λάβει χώρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 στο Beverly Hilton, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Η Νίκι Γκλέιζερ, η οποία έκανε το ντεμπούτο της ως οικοδέσποινα στη φετινή διοργάνωση, αναμένεται να επιστρέψει στο τιμόνι της παρουσίασης.

Η τελετή θα μεταδοθεί και πάλι ζωντανά από το CBS, ενώ θα είναι διαθέσιμη και από τη συνδρομητική υπηρεσία Paramount+. Οι υποψηφιότητες για τις κορυφαίες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές θα αποκαλυφθούν στις 8 Δεκεμβρίου. Η Dick Clark Productions έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, τη φιλοξενία και την παραγωγή των Χρυσών Σφαιρών.

Το 2025, τη λαμπερή τελετή στη οποία τιμήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ταινίες «The Brutalist» και «Emilia Pérez» παρακολούθησαν 9,3 εκατομμύρια τηλεθεατές, σύμφωνα με τη Nielsen, σημειώνοντας πτώση 2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ωστόσο, θεωρήθηκε επιτυχημένη, ιδίως χάρη στην παρουσία της Γκλέιζερ, στην οποία πολύ γρήγορα της ζητήθηκε να επιστρέψει ως οικοδέσποινα στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας. Σημειώνεται ότι με την απονομή των Χρυσών Σφαιρών ανοίγει η αυλαία των κινηματογραφικών βραβείων, η οποία κορυφώνεται με την τελετή των Όσκαρ.

Σύμφωνα με το Variety, τα 37α βραβεία του Σωματείου Παραγωγών (Producers Guild Awards) θα πραγματοποιηθούν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 και η 32η τελετή των βραβείων του Σωματείου Ηθοποιών (Screen Actors Guild Awards) την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026 τα οποία θα μεταδοθούν ζωντανά από το Netflix. Η 98η απονομή των Όσκαρ έχει οριστεί για τις 15 Μαρτίου 2026.

