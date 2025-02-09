Με την ταινία «Bugonia» να έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο και τη διασκευή του «My Year of Rest and Relaxation» να είναι σε αναμονή, ο Γιώργος Λάνθιμος έχει ένα ακόμη, νέο πρότζεκτ στα σκαριά.

Σύμφωνα με το «The Film Stage», ο Έλληνας δημιουργός θα γράψει το σενάριο και θα αναλάβει την σκηνοθεσία του θρίλερ με τίτλο «Fatale». Πρόκειται για την μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος που κυκλοφόρησε το 1977 ο Γάλλος συγγραφέας Ζαν-Πατρίκ Μανσέτ (Jean-Patrick Manchette).

Δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη λεπτομέρειες για το καστ, αλλά ο πρωταγωνιστικός ρόλος «φωνάζει» το όνομα της Έμα Στόουν (Emma Stone), της «μούσας του» όπως συνήθως αποκαλείται.

Exclusive: Yorgos Lanthimos will write and direct #Fatale, an adaptation of Jean-Patrick Manchette’s assassin thriller.https://t.co/GrJXdcDukJ pic.twitter.com/SNQAmHrTuE — The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) February 7, 2025

Η υπόθεση

Το «Fatale» ακολουθεί την πανέμορφη Aimée Joubert, μία επαγγελματία δολοφόνο. Είναι ψυχρή, δολοπλόκα και συναισθηματικά αποστασιοποιημένη, χρησιμοποιώντας την ομορφιά και τη γοητεία της ως εργαλεία για να χειραγωγήσει και να εξοντώσει τους στόχους της.

Καθώς η ιστορία της ξεδιπλώνεται, η ζωή της Aimée αρχίζει να καταρρέει.

Καθώς αρχίζουν να διαρρέουν περισσότερες πληροφορίες για το «Fatale», δεν θα ήταν έκπληξη αν το όνομα της Στόουν εμφανιστεί ξανά στο καστ, αναφέρει το δημοσίευμα του Word of Reel.

Yorgos Lanthimos will reportedly write and direct ‘FATALE’, an adaptation of Jean-Patrick Manchette’s assassin thriller.



It follows the fortunes of a young widow who conceals her identity to take on the role of killer-for-hire.



(https://t.co/0rnLak6jTC) pic.twitter.com/W1gPmnlYcN — Film Updates (@FilmUpdates) February 7, 2025

Ο Λάνθιμος είχε ένα «βαρύ» πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια. Το πολυβραβευμένο «Poor Things» έφερε στην Στόουν ένα ακόμη Όσκαρ το 2023. Ενώ τον περασμένο χρόνο κυκλοφόρησε το «Kind of Kindness», επίσης με πρωταγωνίστρια τη Στόουν, το οποίο χάρισε στον Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons) το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στις Κάννες, αλλά δεν έτυχε τόσο καλής υποδοχής από τους κριτικούς.

Πηγή: skai.gr

