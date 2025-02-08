Μία ταινία του βωβού κινηματογράφου του 1915, που ήταν χαμένη εδώ και έναν αιώνα, βρέθηκε σε μια αποθήκη στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης.

Η ταινία για την ζωή του Αβραάμ Λίνκολν - με τίτλο The Heart of Lincoln - είχε καταγραφεί από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου μεταξύ των περίπου 7.000 φιλμ του βωβού κινηματογράφου που πιστεύεται ότι έχουν χαθεί στο πέρασμα των χρόνων.

A 16-millimeter film that is believed to be the only known surviving copy of “The Heart of Lincoln,” which was missing for more than 100 years and thought to be lost forever, was found on Long Island in New York by an intern going through old boxes. https://t.co/V7JfqRKL2R — NBC News (@NBCNews) February 5, 2025

Ο Νταν Μάρτιν, ασκούμενος στο Αρχείο Ιστορικών Ταινιών στο Γκρίνπορτ, τακτοποιούσε κουτιά με δωρεές στην αποθήκη το περασμένο καλοκαίρι, όταν βρήκε το μοναδικό γνωστό σωζόμενο αντίγραφο της ταινίας για τη ζωή του 16ου προέδρου των ΗΠΑ.

«Για κάποιον που φοιτά σε Σχολή για συντήρηση ταινιών, αυτό είναι το πιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα που μπορεί να έχει» είπε ο Μάρτιν στο NBC New York.

Την ταινία σκηνοθέτησε ο Φράνσις Φορντ, ο οποίος είχε επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο μικρότερος αδερφός του Φορντ, Τζον Φορντ, κέρδισε τέσσερα Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Ο Τζον Φορντ σκηνοθέτησε την ταινία του 1939 «Young Mr. Lincoln», στην οποία πρωταγωνίστησε ο Χένρι Φόντα ως Αβραάμ Λίνκολν.

Σύμφωνα με τον ιδρυτή του Αρχείου Ιστορικών Ταινιών, Τζο Λούρο οι αδερφοί Φράνσις και Τζον Φορντ είχαν «εμμονή» με τον Αβραάμ Λίνκολν καθώς γύρισαν επίσης τα φιλμ When Lincoln Paid (1913), The Battle of Bull Run (1913), The Heart of Maryland (1915) και άλλα.

Η ταινία θα ψηφιοποιηθεί, θα προστεθεί μουσική και θα επανακυκλοφορήσει.

